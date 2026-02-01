Cómo hacer Pesto clásico: la receta de la salsa con 6 ingredientes y original de la cocina italiana

Almacenamiento: el pesto casero se debe guardar en un frasco de vidrio limpio y seco, con tapa hermética, para evitar el contacto con el aire y la oxidación.

Capa de aceite de oliva: una vez que el pesto esté en el frasco, es importante agregar una fina capa de aceite de oliva para proteger la superficie y mantener el color vibrante de la salsa.

Refrigeración: guarda el frasco de pesto en la heladera por una semana, ya que el frío ayuda a prolongar su vida útil.

Congelación: si no planeas usar el pesto pronto, puedes colocarlo en cubeteras de hielo y, una vez congelado, transferir los cubos a una bolsa de congelación o un recipiente hermético.

Receta para preparar salsa pesto tradicional con piñones

El pesto es una receta tradicional italiana que se prepara, especialmente, para acompañar pastas o carnes. Entre sus ingredientes, hay tres que no pueden faltar: ajo, albahaca y piñones. Los últimos pueden o no estar, pero su presencia le da a esta salsa el sabor auténtico de sus orígenes.

Te dejamos la receta tradicional del pesto compartida por el sitio Directo al paladar. ¿Qué necesitas para elaborar esta salsa italiana?

Ingredientes:

100 g de albahaca fresca

200 g de queso parmesano

75 g de piñones

2 dientes de ajo

160 ml. de aceite de oliva

Sal

Procedimiento:

Primero, separa las horas de albahaca del tallo, lávalas y seca con papel absorbente. Ten cuidado de no quebrar las hojas ni que queden húmedas, ya que eso estropeará el sabor y color del pesto. A continuación, pela los dientes de ajo, córtalos en dos y retira el gérmen. También, tuesta los piñones en una sartén, sin aceite, y coloca todos los ingredientes en un mortero o minipimer junto con la mitad del aceite y sal. Tritura bien. Para terminar, cuando obtengas una papilla, deja de triturar y agrega el resto del aceite. Tritura nuevamente hasta integrar todos los ingredientes y listo: ya tienen una salsa pesto tradicional italiana.

Salsa pesto italiana: con qué acompañar

El pesto tradicional italiano es una salsa de albahaca muy versátil. Generalmente, se la utiliza para acompañar pastas, en especial los tallarines, pero también es perfecta para aliñar ensaladas, como sustituto de la salsa de tomate en pizzas, como aderezo de carnes o pescados o sobre rebanadas de pan.