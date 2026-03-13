Cómo hacer Papas aplastadas crocantes: la receta que se cocina en el horno en 25 minuto

El método es infalible y mucho más fácil de lo que parece. La clave está en el proceso: primero se hierven las papas enteras hasta que estén tiernas y, una vez listas, se aplastan sobre la placa para crear bordes irregulares. Al llevarlas al horno con un chorrito de aceite, especias y un toque de manteca, esas irregularidades se caramelizan, logrando un dorado perfecto que ninguna otra variante alcanza.

Las papas aplastadas crocantes son el complemento ideal para carnes, pollo o pescados, pero también funcionan increíble como plato principal acompañadas de una buena salsa o queso fundido. Si querés elevar el nivel de tus recetas caseras, esta preparación es la elegida.