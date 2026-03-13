Cómo hacer Papas aplastadas crocantes: la receta que se cocina en el horno en 25 minuto

¿Buscas transformar un acompañamiento sencillo en el protagonista de tu mesa? Las papas aplastadas se convirtieron en la tendencia favorita de las recetas modernas, y no es casualidad: combinan un corazón tierno con una superficie extra crujiente que conquista a todos.
El método es infalible y mucho más fácil de lo que parece. La clave está en el proceso: primero se hierven las papas enteras hasta que estén tiernas y, una vez listas, se aplastan sobre la placa para crear bordes irregulares. Al llevarlas al horno con un chorrito de aceite, especias y un toque de manteca, esas irregularidades se caramelizan, logrando un dorado perfecto que ninguna otra variante alcanza.
Las papas aplastadas crocantes son el complemento ideal para carnes, pollo o pescados, pero también funcionan increíble como plato principal acompañadas de una buena salsa o queso fundido. Si querés elevar el nivel de tus recetas caseras, esta preparación es la elegida.
Receta de las Papas aplastadas crocantes
Ingredientes:
- 800 g de papas pequeñas
- 3 cdas. de aceite de oliva
- 2 dientes de ajo picados
- Sal a gusto
- Pimienta a gusto
- 2 cdas. de queso rallado (opcional)
- Perejil picado (opcional)
Cómo preparar la receta de las Papas aplastadas crocantes
- Primero, lava bien las papas y hiérvelas en agua con sal por 15 minutos, hasta que queden tiernas.
- A continuación, precalienta el horno a 200 ºC y aceita una placa para horno.
- Coloca las papas en la placa y aplástalas suavemente con en fondo de un vaso.
- Rocía las papas con aceite de oliva, agrega el ajo picado, sal, pimienta y queso rallado, si quieres.
- Para terminar, cocina las papas aplastadas en el horno durante 25 minutos o hasta que estén bien doradas y crocantes.