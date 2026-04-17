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Cómo hacer Pan de porotos nutritivo: la receta saludable y rica con solo 5 ingredientes

Es una de las recetas más virales: el pan de porotos es nutritivo y tiene una textura esponjosa increíble. Además, aporta proteínas

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
El pan de porotos es una de las mejores recetas para preparar en casa y comer sin culpa.

El pan de porotos es una de las mejores recetas para preparar en casa y comer sin culpa.

El pan de porotos se convirtió en una de las recetas más buscadas por quienes quieren reemplazar las harinas tradicionales sin resignar sabor ni textura. Fácil de preparar y con pocos ingredientes, esta opción casera sorprende por su resultado esponjoso y su valor nutricional, ideal para sumar a cualquier momento del día.

A base de porotos alubia, esta preparación se destaca entre las recetas saludables por su aporte de proteínas y su practicidad. Versátil y rendidor, este pan demuestra que con ingredientes simples se pueden lograr alternativas ricas, distintas y perfectas para innovar en la cocina cotidiana.

pan de porotos (1)

Receta para hacer pan de porotos saludable y sin harina

Para realizar esta preparación vas a necesitar:

  • 500 g de porotos alubia (previamente remojados por 12 horas y bien escurridos)
  • 3 huevos
  • 1/4 taza de aceite (de girasol o de oliva)
  • 1 cdta. de sal
  • 1 cda. generosa de polvo de hornear
  • Mix de semillas para decorar (opcional)
pan de garbanzo

Procedimiento paso a paso para la receta de pan de porotos

Para que tu pan de porotos salga perfecto, sigue estos pasos:

  1. Primero, coloca los porotos (previamente hidratados y crudos) en el vaso de la licuadora o procesadora junto con los huevos y el aceite.
  2. A continuación, licúa todos los ingredientes a potencia máxima hasta obtener una pasta cremosa, lisa y sin grumos.
  3. Luego, incorpora la sal y el polvo de hornear, mezclando apenas unos segundos más para que se integren bien a la masa.
  4. Después, vuelca la mezcla en un molde tipo budinera, previamente aceitado, y decorá con el mix de semillas si decidiste usarlas.
  5. Finalmente, lleva el pan de porotos a horno medio (180°C) durante 45 minutos aproximadamente o hasta que, al pincharlo, el palillo salga limpio.

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