Cómo hacer Pan de porotos nutritivo: la receta saludable y rica con solo 5 ingredientes

A base de porotos alubia, esta preparación se destaca entre las recetas saludables por su aporte de proteínas y su practicidad. Versátil y rendidor, este pan demuestra que con ingredientes simples se pueden lograr alternativas ricas, distintas y perfectas para innovar en la cocina cotidiana.

pan de porotos (1)

Receta para hacer pan de porotos saludable y sin harina

Para realizar esta preparación vas a necesitar: