Cómo hacer Pan de porotos nutritivo: la receta saludable y rica con solo 5 ingredientes

El pan de porotos se convirtió en una de las recetas más buscadas por quienes quieren reemplazar las harinas tradicionales sin resignar sabor ni textura. Fácil de preparar y con pocos ingredientes, esta opción casera sorprende por su resultado esponjoso y su valor nutricional, ideal para sumar a cualquier momento del día.
A base de porotos alubia, esta preparación se destaca entre las recetas saludables por su aporte de proteínas y su practicidad. Versátil y rendidor, este pan demuestra que con ingredientes simples se pueden lograr alternativas ricas, distintas y perfectas para innovar en la cocina cotidiana.
Receta para hacer pan de porotos saludable y sin harina
Para realizar esta preparación vas a necesitar:
- 500 g de porotos alubia (previamente remojados por 12 horas y bien escurridos)
- 3 huevos
- 1/4 taza de aceite (de girasol o de oliva)
- 1 cdta. de sal
- 1 cda. generosa de polvo de hornear
- Mix de semillas para decorar (opcional)
Procedimiento paso a paso para la receta de pan de porotos
Para que tu pan de porotos salga perfecto, sigue estos pasos:
- Primero, coloca los porotos (previamente hidratados y crudos) en el vaso de la licuadora o procesadora junto con los huevos y el aceite.
- A continuación, licúa todos los ingredientes a potencia máxima hasta obtener una pasta cremosa, lisa y sin grumos.
- Luego, incorpora la sal y el polvo de hornear, mezclando apenas unos segundos más para que se integren bien a la masa.
- Después, vuelca la mezcla en un molde tipo budinera, previamente aceitado, y decorá con el mix de semillas si decidiste usarlas.
- Finalmente, lleva el pan de porotos a horno medio (180°C) durante 45 minutos aproximadamente o hasta que, al pincharlo, el palillo salga limpio.