Cómo hacer Migas españolas: la receta tradicional para aprovechar el pan del día anterior

Con una historia que se remonta al siglo XVI, las migas españolas siguen siendo una de las recetas más populares para compartir en reuniones familiares o con amigos. Su combinación de pan desmenuzado, cocinado lentamente hasta quedar dorado y crocante, junto con ingredientes como chorizo, panceta, pimientos, da como resultado un plato lleno de sabor y tradición.

Receta para hacer migas de pan españolas

Las cantidades de los siguientes ingredientes rinden para 4 personas: