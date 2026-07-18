Cómo hacer Migas españolas: la receta tradicional para aprovechar el pan del día anterior

Las migas son una de las recetas más emblemáticas de la gastronomía de España y una preparación que, con el paso de los años, también ganó un lugar en muchas mesas argentinas. Elaboradas principalmente con pan del día anterior, ajo, aceite de oliva y distintos acompañamientos, surgieron como una forma de aprovechar el alimento sobrante y alimentar a los pastores durante sus largas jornadas de trabajo.
Con una historia que se remonta al siglo XVI, las migas españolas siguen siendo una de las recetas más populares para compartir en reuniones familiares o con amigos. Su combinación de pan desmenuzado, cocinado lentamente hasta quedar dorado y crocante, junto con ingredientes como chorizo, panceta, pimientos, da como resultado un plato lleno de sabor y tradición.
Receta para hacer migas de pan españolas
Las cantidades de los siguientes ingredientes rinden para 4 personas:
- 400 g de pan del día anterior (mejor un pan casero)
- 150 g de chorizo
- 200 g de panceta adobada
- 4 dientes de ajo
- 1 cdta. de pimentón dulce o picante
- Aceite de oliva, c/n
Cómo preparar migas españolas tradicionales y deliciosas
- Primero, corta el pan en cuadraditos muy pequeños y echalos en una fuente grande.
- Salpica el pan con un poco de agua con el objetivo de humedecer las migas. No tienes que mojarlas, porque entonces el pan se desharía. La idea es que quede húmedo y ligeramente gomoso (mejor si lo haces el día anterior).
- Corta el chorizo en rodajas finas. Es importante que no esté demasiado seco para que suelte su grasa.
- Quita el borde y corta la panceta en tiras de 1 centímetro de grosor.
- Pica los dientes de ajo en trocitos lo más pequeños posible.
- En una cazuela, con un buen chorro de aceite saltea el ajo, añade el chorizo y la panceta y freí.
- Incorpora el pimentón y remueve para que no se queme.
- Vierte las migas y mezcla sin parar para que se impregnen totalmente del aceite y los jugos del chorizo y la panceta.
- Cuando empiecen a tostarse las migas más pequeñas, retirá del fuego.