Cómo hacer higos en almíbar: la receta infalible de Paulina Cocina con 4 ingredientes y en 4 pasos

¿Tienes higos frescos y no sabes cómo conservarlos? Preparar higos en almíbar es la mejor forma de disfrutar de esta fruta durante todo el año. Este postre tradicional no solo es delicioso, sino que es una de las recetas perfectas para acompañar helados o decorar preparaciones dulces.
Para lograr un resultado profesional, te recomendamos seguir la receta de Paulina Cocina. Su método es infalible: consiste en cocinar los higos suavemente en varias etapas con un almíbar bien perfumado, logrando que la fruta quede brillante, traslúcida y con la textura ideal.
Un consejo clave de Paulina Cocina es elegir frutas que estén en su punto justo, sin llegar a estar demasiado maduras, para evitar que se desarmen durante la cocción. Además, podés aromatizar el almíbar con cáscaras de cítricos o canela para darle un toque extra de sofisticación.
Receta de higos en almíbar de Paulina Cocina
Ingredientes:
- 1 kg de higos en su punto
- 800 g de azúcar
- 1 l de agua
- Para perfumar: una cda. de vainilla, cáscara de naranja, jengibre rallado o una ramita de canela
Cómo hacer higos en almíbar: la receta paso a paso
- Primero, limpia bien los higos con agua y pínchalos con un escarbadientes en los extremos para que se embeban en el líquido.
- Luego, coloca los higos en una olla con agua y cocínalos hasta que rompa hervor. Incorpora el azúcar y agrega el ingrediente con el que quieras perfumar tu receta.
- A continuación, lleva los higos a fuego suave por 20 minutos. Apaga el fuego y deja enfriar completamente. Pasado ese tiempo, lleva nuevamente a fuego suave por 20 minutos.
- Apaga el fuego y deja enfriar nuevamente. Repite el proceso hasya que los higos comiencen a brillar y estar casi traslúcidos. Retira el ingrediente perfumante. El almíbar comenzará a ponerse cada vez más denso y fuerte. En ese momento, puedes guardarlos para cosumir después.