Cómo hacer higos en almíbar: la receta infalible de Paulina Cocina con 4 ingredientes y en 4 pasos

Para lograr un resultado profesional, te recomendamos seguir la receta de Paulina Cocina. Su método es infalible: consiste en cocinar los higos suavemente en varias etapas con un almíbar bien perfumado, logrando que la fruta quede brillante, traslúcida y con la textura ideal.

Un consejo clave de Paulina Cocina es elegir frutas que estén en su punto justo, sin llegar a estar demasiado maduras, para evitar que se desarmen durante la cocción. Además, podés aromatizar el almíbar con cáscaras de cítricos o canela para darle un toque extra de sofisticación.