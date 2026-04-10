Cómo hacer estofado de carne y papa: la receta de la comida casera tradicional

Carne : 1 kg de roast beef, tortuguita o paleta (cortada en cubos medianos).

: 1 kg de roast beef, tortuguita o paleta (cortada en cubos medianos). Verduras base: 2 cebollas, 1 pimiento morrón rojo y 2 dientes de ajo.

Acompañamiento: 4 papas medianas y 2 zanahorias.

medianas y 2 zanahorias. Líquidos: 1 vaso de vino tinto (si es un buen malbec mendocino, mucho mejor), 500 ml de puré de tomate y caldo de carne caliente (cantidad necesaria).

caliente (cantidad necesaria). Condimentos: sal, pimienta negra, pimentón dulce, orégano, ají molido y 2 hojas de laurel.

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Receta de estofado de carne y papa, paso a paso

Sellar la carne: el primer gran secreto En una olla amplia (si es de hierro o barro, mucho mejor), agregá un chorrito de aceite y calentala bien. Dorá los cubos de carne por todos sus lados. Este paso no cocina la carne por dentro, sino que crea una costra de sabor fundamental en el fondo de la olla. Una vez sellada, retirala y reservala en un plato. El sofrito: en esa misma olla, sin lavarla y aprovechando todo el fondo de cocción que dejó la carne, sumá la cebolla, el pimiento y el ajo finamente picados. Sofreí a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente y empiece a soltar sus jugos. El toque del tomate: volvé a incorporar la carne a la olla con el juguito que haya soltado en el plato. Subí un poco el fuego y agregá el vaso de vino tinto. Dejá hervir destapado un par de minutos para que se evapore el alcohol. Luego, sumá el puré de tomate, las zanahorias cortadas en rodajas y los condimentos. Tiempo al tiempo: cubrí toda la preparación con el caldo caliente. Bajá el fuego al mínimo, tapá la olla y dejá cocinar por al menos una hora y media. Remover de vez en cuando para que no se pegue. La paciencia es el ingrediente invisible que hará que la carne se deshaga en la boca. La llegada de las papas: faltando unos 25 minutos para apagar el fuego, agregá las papas cortadas en cubos grandes. Un truco: cascalas (hundí el cuchillo y rompé el final del corte) para que liberen más almidón y ayuden a espesar la salsa de forma natural. Cociná hasta que estén tiernas.

El consejo final: apagá el fuego y dejá reposar el estofado al menos 15 minutos antes de llevarlo a la mesa. Los sabores se asientan, los ingredientes se relajan y la salsa toma una textura inigualable. Y por supuesto, la regla de oro: que no falte un buen pan fresco en la mesa para limpiar el plato.