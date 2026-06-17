Cómo hacer Dulce de mandarina, la receta casera y artesanal con solo 3 ingredientes

El invierno es la mejor época para preparar una exquisita mermelada de mandarina casera, ya que esta fruta está en estación. Durante esta temporada, su sabor es más dulce, por lo que es perfecta para preparar esta receta que se conserva todo el año.
Su sabor cítrico, otoñal y dulce hará que la mermelada casera quede perfecta, ideal para acompañar tostadas o, ¿por qué no? comer a cucharadas. Incluso, también sirve para rellenar budines y bizcochuelos.
Para preparar esta receta de mermelada de mandarina, vamos a agregar un toque de sabor y textura . ¿Cómo? Triturando la piel seca de la fruta y añadiéndola a la preparación. De esa manera, se produce una amalgama de sabores intensos.
Recetas: mermelada de mandarina artesanal
Te dejamos la receta fácil y rápida de la mermelada de mandarina casera compartida por el sitio Bon Viveur.
Ingredientes:
- 1 k de mandarinas
- 400 g de azúcar
- 20 ml. de jugo de limón
Cómo preparar una mermelada casera de mandarina, paso a paso
- Primero, lava y pela las mandarinas sin la parte blanca, ya que eso podría causar amargor en la mermelada.
- A continuación, seca la piel de las mandarinas en el microondas durante 2 minutos a máxima potencia para lograr un gran sabor.
- Pela los gajos de mandarina desechando la parte blanca y las semillas.Colócalos en una olla grande con el azúcar y el jugo de limón, y remueve bien para que los gajos queden bien cubiertos.
- Cocina la mermelada a fuego medio durante 45 minutos, removiendo de vez en cuando. Mientras tanto, tritura la piel con un molinillo de café o con una picadora pequeña.
- Agrega una cucharada del polvo de piel de mandarina a la mermelada y mezcla hasta obtener una textura homogénea.
- Para terminar, vuelca la mermelada de mandarina en frascos esterilizados, deja enfriar y luego reserva la heladera.
Truco: cómo esterilizar los frascos de vidrio en el microondas
Se pueden esterilizar los frascos para dulce o mermelada en el microondas, de una forma más sencilla y rápida que la tradicional.
El truco para esterilizar frascos de vidrio en el microondas:
- Lava bien los frascos y sus tapas.
- Llena de agua hasta la mitad y llevar al microondas, sin las tapas, a potencia máxima por 3 minutos o hasta que hierva.
- Retira del microondas, tira el agua y pásales un trapito o algodón con alcohol, por dentro. Haz lo mismo con las tapas.
- Coloca los frascos en la rejilla del horno, con el horno encendido al mínimo o con la puerta abierta.
- Una vez secos, puedes envasar la conserva. Siempre debes envasar la mermelada con el frasco caliente. Si no es posible, asegúrate de que el frasco y el dulce tengan la misma temperatura para que no se rompa el vidrio