Cómo hacer Dulce de mandarina, la receta casera y artesanal con solo 3 ingredientes

Su sabor cítrico, otoñal y dulce hará que la mermelada casera quede perfecta, ideal para acompañar tostadas o, ¿por qué no? comer a cucharadas. Incluso, también sirve para rellenar budines y bizcochuelos.

Para preparar esta receta de mermelada de mandarina, vamos a agregar un toque de sabor y textura . ¿Cómo? Triturando la piel seca de la fruta y añadiéndola a la preparación. De esa manera, se produce una amalgama de sabores intensos.