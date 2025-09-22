Inicio Recetas Receta
¡Una delicia!

Cómo hacer dulce de frutilla casero: la receta deliciosa para conservar esta fruta todo el año

Bien conservada en un lugar fresco y oscuro, esta receta de dulce de frutilla que sale para chuparse los dedos, aguanta entre 6 meses y 2 años sin abrir

Miguel Guayama
El dulce de frutilla

El dulce de frutilla, hecho con una receta que no falla, puede durar hasta dos años si se lo conserva en un lugar fresco y oscuro.

Para aprovechar el comienzo de la temporada de esta deliciosa fruta, nada mejor que hacer un exquisito dulce de frutilla casero, que se prepara con una receta tradicional y fácil de elaborar. Además, esta receta que le encanta a casi todo el mundo, se hace con muy pocos ingredientes.

El dulce de frutilla es una de las mejores maneras de sacarle el máximo provecho a esta fruta, ya que tener almacenado un par de frascos y degustarlos todo el año, no tiene precio.

El dulce de frutilla, una de las recetas más elaboradas en esta época primaveral, es especial para untar sobre tostadas, combinarlo con queso crema en algún postre o como relleno de alguna torta.

Esta receta de sabor fresco y textura suave, de puede hacer de muchas maneras, con diferentes ingredientes que le dan un toque especial, más allá de la frutilla como protagonista.

Una receta casera que sale riquísima y es muy simples es una que comparte el sitio de cocina Cookpad.

El proceso de elaboración de esta receta de dulce de frutilla casero no es demasiado complicado y todo el mundo la puede hacer.

Receta de dulce de frutilla casero

Se necesitan estos ingredientes para poder elaborar esta receta de dulce de frutilla casero:

Ingredientes

  • 1,700 gr de frutillas frescas
  • 800 gr de azúcar
  • 1/2 limón (jugo)
  • 1 cáscara de canela (opcional)
receta-dulce-futilla-tostada
Nada más rico que hacer esta receta y luego tener dulce de frutilla para untarle a las tostadas.

Preparación de la receta de dulce de frutilla casero

  1. Comprar frutas frescas de buena calidad.
  2. Lavar bien con mucha agua. Sacar el cabito y partes que estén feas. Cortar con un cuchillo a groso modo. Procesar con una licuadora o mixer.
  3. Poner a macerar las frutillas cortadas por unas 2 horas en una cacerola.
  4. Transcurrido el tiempo, llevar a fuego corona junto al jugo de medio limón y canela. Revolver seguido por 1 hora y media para que no se pegue.
  5. Lavar bien algunos frascos y dejar secar. Llenar con el dulce, tapar con firmeza y dejar reposar boca abajo (para generar un vacío) hasta que la mermelada se enfríe.
receta-dulce-futilla-ingredientes
El dulce de frutilla se hace con una receta que lleva pocos ingredientes y pasos muy fáciles de implementar.

Beneficios de comer frutilla

La frutilla, una de las frutas preferidas por las personas en todo el mundo, aporta estos beneficios:

  • Ofrecen muchos antioxidantes
  • Fibras
  • Vitamina C
  • Fuente de minerales (hierro y potasio)
  • Pocas calorías

