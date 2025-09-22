Cómo hacer dulce de frutilla casero: la receta deliciosa para conservar esta fruta todo el año

Esta receta de sabor fresco y textura suave, de puede hacer de muchas maneras, con diferentes ingredientes que le dan un toque especial, más allá de la frutilla como protagonista.

Una receta casera que sale riquísima y es muy simples es una que comparte el sitio de cocina Cookpad.

receta-dulce-futilla El proceso de elaboración de esta receta de dulce de frutilla casero no es demasiado complicado y todo el mundo la puede hacer. El

Receta de dulce de frutilla casero

Se necesitan estos ingredientes para poder elaborar esta receta de dulce de frutilla casero:

Ingredientes

1,700 gr de frutillas frescas

800 gr de azúcar

1/2 limón (jugo)

1 cáscara de canela (opcional)

receta-dulce-futilla-tostada Nada más rico que hacer esta receta y luego tener dulce de frutilla para untarle a las tostadas.

Preparación de la receta de dulce de frutilla casero

Comprar frutas frescas de buena calidad. Lavar bien con mucha agua. Sacar el cabito y partes que estén feas. Cortar con un cuchillo a groso modo. Procesar con una licuadora o mixer. Poner a macerar las frutillas cortadas por unas 2 horas en una cacerola. Transcurrido el tiempo, llevar a fuego corona junto al jugo de medio limón y canela. Revolver seguido por 1 hora y media para que no se pegue. Lavar bien algunos frascos y dejar secar. Llenar con el dulce, tapar con firmeza y dejar reposar boca abajo (para generar un vacío) hasta que la mermelada se enfríe.

receta-dulce-futilla-ingredientes El dulce de frutilla se hace con una receta que lleva pocos ingredientes y pasos muy fáciles de implementar.

Beneficios de comer frutilla

La frutilla, una de las frutas preferidas por las personas en todo el mundo, aporta estos beneficios: