Cómo hacer dulce de frutilla casero: la receta deliciosa para conservar esta fruta todo el año

Esta receta de sabor fresco y textura suave, de puede hacer de muchas maneras, con diferentes ingredientes que le dan un toque especial, más allá de la frutilla como protagonista.
Una receta casera que sale riquísima y es muy simples es una que comparte el sitio de cocina Cookpad.
receta-dulce-futilla
El proceso de elaboración de esta receta de dulce de frutilla casero no es demasiado complicado y todo el mundo la puede hacer.
Receta de dulce de frutilla casero
Se necesitan estos ingredientes para poder elaborar esta receta de dulce de frutilla casero:
Ingredientes
- 1,700 gr de frutillas frescas
- 800 gr de azúcar
- 1/2 limón (jugo)
- 1 cáscara de canela (opcional)
receta-dulce-futilla-tostada
Nada más rico que hacer esta receta y luego tener dulce de frutilla para untarle a las tostadas.
Preparación de la receta de dulce de frutilla casero
- Comprar frutas frescas de buena calidad.
- Lavar bien con mucha agua. Sacar el cabito y partes que estén feas. Cortar con un cuchillo a groso modo. Procesar con una licuadora o mixer.
- Poner a macerar las frutillas cortadas por unas 2 horas en una cacerola.
- Transcurrido el tiempo, llevar a fuego corona junto al jugo de medio limón y canela. Revolver seguido por 1 hora y media para que no se pegue.
- Lavar bien algunos frascos y dejar secar. Llenar con el dulce, tapar con firmeza y dejar reposar boca abajo (para generar un vacío) hasta que la mermelada se enfríe.
receta-dulce-futilla-ingredientes
El dulce de frutilla se hace con una receta que lleva pocos ingredientes y pasos muy fáciles de implementar.
Beneficios de comer frutilla
La frutilla, una de las frutas preferidas por las personas en todo el mundo, aporta estos beneficios:
- Ofrecen muchos antioxidantes
- Fibras
- Vitamina C
- Fuente de minerales (hierro y potasio)
- Pocas calorías