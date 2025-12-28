Cómo hacer cebollitas en escabeche en vinagre: la receta pata guardar y consumir todo el año

Toda persona que esté dispuesta a realizar una receta que es súper deliciosa, lleva muy pocos ingredientes y se hace con un paso a paso fácil de realizar, no debería desperdiciar la posibilidad de preparar unas riquísimas cebollitas en escabeche.
Seguramente nada se compara con deleitarse con unas ricas cebollitas en escabeche en una picada, cortadas a la mitad o en cuartos, con todo su sabor característico a vinagre.
Poder comer esas cebollitas en escabeche con el sabor del vinagre luego de varios días de reposo, es una experiencia única para el paladar y que todo el mundo debería poder disfrutarla.
En simples pasos se puede hacer esta receta, almacenar unos frascos con cebollitas en escabeche y poder abrirlos cuando la situación amerite.
Una decisión inteligente es seguir las recomendaciones de una de la tantas recetas que comparte el sitio cookpad.
Receta de cebollitas en escabeche
Estos son los ingredientes necesarios para poder poner manos a la obra y elaborar las cebollitas en escabeche:
Ingredientes
- 1,600 kg de cebollitas chicas
- 2 litros de vinagre de vino
- 5 dientes de ajo
- Sal y pimienta a gusto
- 1 frasco grande
- Opcional: pimiento en gajos y hojas de laurel
Receta de cebollita en escabeche, paso a paso
- El primer paso de la receta es pelar las cebollitas y secarlas con un repasador para poder manipularlas.
- Tomar una por una las cebollitas y hacerles un corte en forma de cruz con un cuchillo para que el vinagre haga lo suyo.
- En frascos esterilizados colocar las cebollitas e incorporales un poco de ajo. También es momento de agregarle pimiento y laurel, siempre y cuando se lo sume a la receta.
- Sumar el vinagre al frasco hasta que las cebollitas queden tapadas. Agregar sal y un poco de pimienta. Batir un poco para que se unifiquen los ingredientes.
- El frasco se puede cerrar con su tapa tradicional o simplemente con una bolsa de nylon bien atada.
- Deja reposar por unas dos semanas para que el sabor se intensifique y queden lista para saborear como uno más prefiera.