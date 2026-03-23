Cómo hacer bizcochuelo casero de vainilla: la receta con un poco de ralladura de limón

No importa cuántas pastelerías de autor abran en la ciudad. Hay un sabor que nos devuelve inmediatamente a la infancia: el del bizcochuelo casero de vainilla. Esta receta es la base de la torta de cumpleaños rellena con dulce de leche, pero también el protagonista solitario de las tardes de lluvia.
Aunque parece una receta simple, el secreto del éxito no está en los ingredientes, sino en la paciencia y el aire.
Receta de bizcochuelo casero de vainilla, ingredientes
Para un molde estándar de 24 cm, la proporción de esta receta que no falla en la pastelería argentina, es la de utilizar 30 gramos de azúcar y 30 gramos de harina por cada huevo.
- 6 huevos grandes (a temperatura ambiente).
- 180 g de azúcar común.
- 180 g de harina 0000 (o harina leudante si buscás un extra de seguridad).
- 1 chorrito de esencia de vainilla.
- Opcional: ralladura de medio limón para realzar el sabor.
Receta de bizcochuelo casero de vainilla, paso a paso
- El batido es la clave: en un bol limpio, batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla. El objetivo es llegar al “punto letra”. Esto es cuando la mezcla está tan sostenida que podés dibujar una letra con el batidor y esta no se deforma inmediatamente. Tip: ¡Mínimo 10 minutos de batido eléctrico!
- Movimientos envolventes: tamizá la harina e incorporala en dos o tres partes. Aquí guardá la batidora y usá una espátula. Mezclá con movimientos suaves desde el fondo hacia arriba para no perder el aire que tanto costó conseguir.
- El molde: enmantecá y enhariná solo la base del molde si querés que crezca parejo, o todo el molde para un desmolde tradicional.
- Horneado: llevá a un horno precalentado a 180°C por aproximadamente 40 a 45 minutos.
Dato de oro: nunca, bajo ninguna circunstancia, abras la puerta del horno antes de los 30 minutos. El cambio de temperatura hará que tu bizcochuelo "se baje" irremediablemente.
¿Cómo saber si está listo el bizcochuelo?
La técnica del palillo sigue siendo infalible: pinchá el centro y, si sale seco, es hora de retirar. Dejá enfriar unos minutos antes de desmoldar sobre una rejilla para que la base no transpire y se mantenga esponjosa.
Receta de bizcochuelo casero de vainilla: tres consejos
- Humedad: si lo vas a usar para torta, pincelalo con un almíbar simple (partes iguales de agua y azúcar).
- Harina: si usás harina 0000, agregale una cucharadita de polvo de hornear para asegurar el crecimiento.
- El aroma: la esencia de vainilla es clave, pero una pizca de sal en el batido de los huevos realza todos los sabores dulces.