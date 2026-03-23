Cómo hacer bizcochuelo casero de vainilla: la receta con un poco de ralladura de limón

6 huevos grandes (a temperatura ambiente).

180 g de azúcar común.

180 g de harina 0000 (o harina leudante si buscás un extra de seguridad).

1 chorrito de esencia de vainilla .

. Opcional: ralladura de medio limón para realzar el sabor.

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Receta de bizcochuelo casero de vainilla, paso a paso

El batido es la clave: en un bol limpio, batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla. El objetivo es llegar al “punto letra”. Esto es cuando la mezcla está tan sostenida que podés dibujar una letra con el batidor y esta no se deforma inmediatamente. Tip: ¡Mínimo 10 minutos de batido eléctrico! Movimientos envolventes: tamizá la harina e incorporala en dos o tres partes. Aquí guardá la batidora y usá una espátula. Mezclá con movimientos suaves desde el fondo hacia arriba para no perder el aire que tanto costó conseguir. El molde: enmantecá y enhariná solo la base del molde si querés que crezca parejo, o todo el molde para un desmolde tradicional. Horneado: llevá a un horno precalentado a 180°C por aproximadamente 40 a 45 minutos.

Dato de oro: nunca, bajo ninguna circunstancia, abras la puerta del horno antes de los 30 minutos. El cambio de temperatura hará que tu bizcochuelo "se baje" irremediablemente.

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¿Cómo saber si está listo el bizcochuelo?

La técnica del palillo sigue siendo infalible: pinchá el centro y, si sale seco, es hora de retirar. Dejá enfriar unos minutos antes de desmoldar sobre una rejilla para que la base no transpire y se mantenga esponjosa.

Receta de bizcochuelo casero de vainilla: tres consejos

Humedad: si lo vas a usar para torta, pincelalo con un almíbar simple (partes iguales de agua y azúcar).

Harina: si usás harina 0000, agregale una cucharadita de polvo de hornear para asegurar el crecimiento.

El aroma: la esencia de vainilla es clave, pero una pizca de sal en el batido de los huevos realza todos los sabores dulces.