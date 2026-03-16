Cómo hacer bastones de zanahoria saludables: la receta crujiente y llena de nutrientes

En la búsqueda constante por mejorar la alimentación sin resignar el sabor, la zanahoria se convirtió en la gran protagonista de la cocina hogareña. Lejos de ser solo un ingrediente para ensaladas o caldos, hoy te traemos una receta que es furor: bastones de zanahoria crujientes al horno.
Esta alternativa no solo es más económica que las papas fritas tradicionales, sino que aporta una gran cantidad de betacarotenos y fibra, siendo apta para celíacos y veganos si se eligen bien los acompañamientos.
Receta de bastones de zanahoria: el truco para que queden crujientes
El principal problema de cocinar vegetales al horno es que suelen quedar blandos. Sin embargo, existe un truco infalible, sobre todo para esta receta: el uso de almidón de maíz (maicena). Este pequeño detalle crea una capa protectora que, al entrar en contacto con el calor, logra esa costra crocante que todos buscamos.
Receta de bastones de zanahoria, ingredientes
Ingredientes (para 2 personas):
- 3 zanahorias medianas (lavadas y peladas).
- 1 cucharada de aceite de oliva o girasol.
- 1 cucharadita de almidón de maíz.
- Condimentos: sal, pimienta, pimentón ahumado y orégano (opcional: un toque de ajo en polvo).
Receta de bastones de zanahoria, paso a paso
- El corte: cortá las zanahorias en bastones uniformes (tipo "papitas"). Cuanto más parecidos sean, más parejo será el cocinado.
- El secado: es fundamental secar bien los bastones con un papel de cocina antes de condimentar. La humedad es enemiga de lo crocante.
- El rebozado exprés: poné los bastones en un bowl, agregá el aceite, los condimentos y el almidón de maíz. Mezclá bien con las manos hasta que cada bastón esté cubierto.
- Al horno: disponelos en una placa para horno (sin que se encimen). Cociná a fuego fuerte (200°C) durante unos 15 a 20 minutos, dándoles la vuelta a mitad de cocción.
Con qué acompañar la receta
Para una experiencia completa, podés preparar un dip rápido mezclando yogur natural con ciboulette o simplemente un puré de palta con limón.
Tip de ahorro: no tires las cáscaras de la zanahoria; si las lavás bien y las horneás con un poquito de sal, tenés unos "chips" extras deliciosos.