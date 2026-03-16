Cómo hacer bastones de zanahoria saludables: la receta crujiente y llena de nutrientes

Esta alternativa no solo es más económica que las papas fritas tradicionales, sino que aporta una gran cantidad de betacarotenos y fibra, siendo apta para celíacos y veganos si se eligen bien los acompañamientos.

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Receta de bastones de zanahoria: el truco para que queden crujientes

El principal problema de cocinar vegetales al horno es que suelen quedar blandos. Sin embargo, existe un truco infalible, sobre todo para esta receta: el uso de almidón de maíz (maicena). Este pequeño detalle crea una capa protectora que, al entrar en contacto con el calor, logra esa costra crocante que todos buscamos.