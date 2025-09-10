Cómo elaborar Turillos: la receta del dulce español riquísimo y fácil en 20 minutos

Con un sabor y textura parecidos a las rosquitas caseras, los turrillos se preparan con harina, huevo y un toque de anís. Si quieres incursionar en la pastelería española, te dejamos esta receta simple y exquisita para disfrutar de un bocado sencillo en casa. Se hacen en solo 20 minutos.

turrillos o huesillos de ávila (1) Los turrillos o huesillos de Ávila son una receta sencilla y práctica para acompañar el mate. Foto: YouTube/Cocina con Carmen.

Recetas: turrillos o huesillos de Ávila

Los turrillos son un postre típico de la pastelería casera que tienen una masa parecida a las rosquitas de anís. Te dejamos una receta fácil compartida por el sitio Directo al paladar.