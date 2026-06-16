Chipá casero en 20 minutos: la receta perfecta para alentar a Argentina en el Mundial de Fútbol 2026

Se trata de un pancito redondo de queso, elaborado tradicionalmente con almidón, que es ideal para acompañar el mate o un vaso de cerveza viendo el partido de Argentina y disfrutando de una picada variada.

Lo mejor es que los chipá se preparan en tan solo 20 minutos y llevan ingredientes simples que tienes en tu casa. Pon manos a la obra y prepárate para alentar a Argentina con un rico pan de queso.