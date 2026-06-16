Chipá casero en 20 minutos: la receta perfecta para alentar a Argentina en el Mundial de Fútbol 2026

El chipá es una de las mejores recetas para disfrutar en una picada, especialmente durante el partido de Argentina-Argelia este martes, en el marco del Mundial de Fúrbol 2026. Aunque es típico de la gastronomía paraguaya, llegó a nuestro país para quedarse.
Se trata de un pancito redondo de queso, elaborado tradicionalmente con almidón, que es ideal para acompañar el mate o un vaso de cerveza viendo el partido de Argentina y disfrutando de una picada variada.
Lo mejor es que los chipá se preparan en tan solo 20 minutos y llevan ingredientes simples que tienes en tu casa. Pon manos a la obra y prepárate para alentar a Argentina con un rico pan de queso.
Receta para hacer chipá para ver el Mundial 2026
Ingredientes:
- 300 g de manteca
- 600 g de queso
- 4 huevos
- 600 g de queso parmesano
- 1 kg de harina de mandioca
- 1 pizca de sal
- 1 chorrito de leche
Cómo preparar chipá casero para ver el partido de Argentina
Te dejamos el paso a paso para hacer chipá casero y disfrutarlos durante el partido de Argentina-Argelia:
- Primero, forma una corona en la mesada con la harina y luego espolvorea con una pizca de sal.
- Por otra parte, corta el queso en cubos y ralla el queso parmesano.
- A continuación, en el centro de la corona de harina, vierte los huevos, la manteca, el queso fresco y el queso parmesano.
- Integra a mano, desde el centro hacia los bordes, hasta obtener una masa lisa y que no se pegue (puedes añadir leche, si lo deseas).
- Luego, forma bolitas del tamaño que desees (es importante que sean todas iguales). Dispónlas en una placa para horno enmantecada.
- Por último, hornea tus chipá a 180°C durante 20-25 minutos o hasta que queden dorados.