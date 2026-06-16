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Chipá casero en 20 minutos: la receta perfecta para alentar a Argentina en el Mundial de Fútbol 2026

Este chipá casero, una receta rápida, es la opción ideal para disfrutar mientras se alienta a Argentina durante el Mundial de fútbol 2026

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Es una receta ideal para disfrutar durante el partido de Argentina-Argelia en el Mundial de Fúrbol.

Es una receta ideal para disfrutar durante el partido de Argentina-Argelia en el Mundial de Fúrbol.

El chipá es una de las mejores recetas para disfrutar en una picada, especialmente durante el partido de Argentina-Argelia este martes, en el marco del Mundial de Fúrbol 2026. Aunque es típico de la gastronomía paraguaya, llegó a nuestro país para quedarse.

Se trata de un pancito redondo de queso, elaborado tradicionalmente con almidón, que es ideal para acompañar el mate o un vaso de cerveza viendo el partido de Argentina y disfrutando de una picada variada.

Lo mejor es que los chipá se preparan en tan solo 20 minutos y llevan ingredientes simples que tienes en tu casa. Pon manos a la obra y prepárate para alentar a Argentina con un rico pan de queso.

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Receta para hacer chipá para ver el Mundial 2026

Ingredientes:

  • 300 g de manteca
  • 600 g de queso
  • 4 huevos
  • 600 g de queso parmesano
  • 1 kg de harina de mandioca
  • 1 pizca de sal
  • 1 chorrito de leche
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Cómo preparar chipá casero para ver el partido de Argentina

Te dejamos el paso a paso para hacer chipá casero y disfrutarlos durante el partido de Argentina-Argelia:

  1. Primero, forma una corona en la mesada con la harina y luego espolvorea con una pizca de sal.
  2. Por otra parte, corta el queso en cubos y ralla el queso parmesano.
  3. A continuación, en el centro de la corona de harina, vierte los huevos, la manteca, el queso fresco y el queso parmesano.
  4. Integra a mano, desde el centro hacia los bordes, hasta obtener una masa lisa y que no se pegue (puedes añadir leche, si lo deseas).
  5. Luego, forma bolitas del tamaño que desees (es importante que sean todas iguales). Dispónlas en una placa para horno enmantecada.
  6. Por último, hornea tus chipá a 180°C durante 20-25 minutos o hasta que queden dorados.

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