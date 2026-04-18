Buñuelos de acelga saludables y apetitosos: la receta sin fritura ni harina para llevar una dieta equilibrada

Los buñuelos de acelga sin harina ni fritura son una de las recetas saludables más elegidas por quienes buscan mejorar su alimentación sin resignar sabor. Esta versión más liviana transforma un clásico en una opción ideal para sumar a la dieta, perfecta para quienes quieren comer rico y mantener hábitos equilibrados.
Dentro de las recetas caseras, estos buñuelos se destacan por su valor nutritivo y su practicidad. La acelga aporta vitaminas y minerales, mientras que la cocción sin fritura reduce significativamente las calorías, convirtiéndolos en una alternativa saludable para incorporar en el día a día.
Las nuevas tendencias en alimentación impulsaron la reinvención de recetas tradicionales, y estos buñuelos de acelga son un claro ejemplo. Fáciles de preparar, sin harina y saludables, son ideales para quienes buscan opciones ricas, nutritivas y compatibles con cualquier dieta.
Dieta para adelgazar: la receta de buñuelos de acelga sin harina ni fritura
Ingredientes:
- 2 atados de acelga sin tallos
- 1 cebolla mediana
- 1 zanahoria mediana
- 1 diente de ajo
- 2 huevos
- 1 cda. de fécula de maíz (maicena)
- Sal y pimienta, a gusto
- Queso rallado (opcional)
Salsa saludable para acompañar los buñuelos
Ingredientes:
- Queso crema
- Cebolla de verdeo
- Pimienta
- Aceite de oliva
Procedimiento:
- Lava y pica la cebolla de verdeo.
- En un cazo, coloca el queso crema, la pimienta y un chorrito de aceite de oliva.
- Agrega la cebolla de verdeo y mezcla bien hasta integrar.
Cómo preparar buñuelos de acelga sin harina ni fritura para adelgazar
- Primero, hierve la acelga y deja reposar para eliminar todo el excedente de agua. Luego, pícala y conserva en un recipiente en la heladera o a temperatura ambiente.
- A continuación, en una sartén, sofríe la cebolla y la zanahoria picadas. Agrega el ajo picado y saltea los vegetales.
- Incorpora la acelga y mézclala con el resto de los ingredientes. Salpimienta y, si quieres, usa nuez moscada.
- Incorpora los huevos y bate hasta obtener una mezcla homogénea. Suma la fécula de maíz y el queso rallado y mezcla bien.
- Lleva la mezcla a la heladera por 15 minutos, retira del frío y comienza a armar los bollos de acelga. Mientras tanto, precalienta el horno y la asadera a fuego medio y coloca spray antiadherente.
- Para terminar, cocina los buñuelos de acelga a fuego fuerte durante 15 minutos de cada lado o hasta que tengan una capa crocante.