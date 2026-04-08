Receta de varenikes ucranianos: las pastas rellenas que parecen empanadas con masa al dente y en 45 minutos

Se trata de una de las recetas más exquisitas de la gastronomía ucraniana, como así también una de las más sencillas: son un tipo de pastas rellenas que se preparan con pocos ingredientes y llevan papa y cebolla, aunque también pueden ser de carta. En solo 45 minutos las tendrás listas.

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Recetas: cómo hacer varenikes, las pastas rellenas ucranianas

Ingredientes de la receta de varenikes: