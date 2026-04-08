Receta de varenikes ucranianos: las pastas rellenas que parecen empanadas con masa al dente y en 45 minutos

Los varenikes son una de las recetas de pastas más tradicionales de Ucrania. No solo se destacan por su forma, parecida a la de las empanadas argentinas, sino también por su relleno de papa y cebolla. Esta especialidad gastronómica se extendió por Europa del Este y, actualmente, ha llegado a los hogares de nuestro país.
Se trata de una de las recetas más exquisitas de la gastronomía ucraniana, como así también una de las más sencillas: son un tipo de pastas rellenas que se preparan con pocos ingredientes y llevan papa y cebolla, aunque también pueden ser de carta. En solo 45 minutos las tendrás listas.
Recetas: cómo hacer varenikes, las pastas rellenas ucranianas
Ingredientes de la receta de varenikes:
Masa:
- 400 g de harina 0000
- 2 huevos grandes (o tres si son chicos)
- 3 cdas. de aceite de girasol o neutro
- Agua, cn
- Sal
Relleno:
- 1 k de papa
- Cebolla (tres tazas)
- Sal y pimienta
Salsa:
- 3 cebollas
- 1 taza de azúcar
- Crema de leche
- 1 cda. de ciboulette
- Aceite de girasol o neutro
Cómo hacer varenikes ucranianos, la receta paso a paso
Masa:
- Primero, añade la harina, los huevos, el aceite, el agua y la sal en un bowl.
- Mezcla y amasa todos los ingredientes hasta formar un bollo. Deja reposar por 20 minutos.
Relleno y armado:
- Mientras tanto, pon a hervir las papas hasta que estén blandas y forma un puré.
- Saltea la cebolla hasta que esté dorada e incorpora al puré de papas, añade sal y pimienta.
- Estira la masa y corta las tapas del tamaño de una empanada de copetín.
- Una vez lista la masa, añade una cucharada del puré y ciérralas.
- En una olla, coloca abundante agua y agrega los varenikes, déjalos cocinar hasta que comiencen a salir a flote a la superficie.
Salsa:
- Mientras tanto, en otra olla, coloca la cebolla picada para la salsa, agrega el azúcar y el aceite, y cocina a fuego suave hasta formar un caramelo.
- Otra opción de salsa es mezclar la crema de leche con ciboulette, salpimentar y llevar a fuego bajo por unos minutos.