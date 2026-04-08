Inicio Recetas Pastas
Tradición ucraniana

Receta de varenikes ucranianos: las pastas rellenas que parecen empanadas con masa al dente y en 45 minutos

Es una de las recetas ucranianas de pastas rellenas que parecen empanadas, con masa al dente y salsa cremosa, listas en solo 45 minutos en casa

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Los varenikes son un tipo de pastas rellenas ucranianas que tienen una receta sencilla.

Los varenikes son un tipo de pastas rellenas ucranianas que tienen una receta sencilla.

Los varenikes son una de las recetas de pastas más tradicionales de Ucrania. No solo se destacan por su forma, parecida a la de las empanadas argentinas, sino también por su relleno de papa y cebolla. Esta especialidad gastronómica se extendió por Europa del Este y, actualmente, ha llegado a los hogares de nuestro país.

Se trata de una de las recetas más exquisitas de la gastronomía ucraniana, como así también una de las más sencillas: son un tipo de pastas rellenas que se preparan con pocos ingredientes y llevan papa y cebolla, aunque también pueden ser de carta. En solo 45 minutos las tendrás listas.

RECETA VARENIKES (1).jpg

Recetas: cómo hacer varenikes, las pastas rellenas ucranianas

Ingredientes de la receta de varenikes:

Masa:

  • 400 g de harina 0000
  • 2 huevos grandes (o tres si son chicos)
  • 3 cdas. de aceite de girasol o neutro
  • Agua, cn
  • Sal

Relleno:

  • 1 k de papa
  • Cebolla (tres tazas)
  • Sal y pimienta

Salsa:

  • 3 cebollas
  • 1 taza de azúcar
  • Crema de leche
  • 1 cda. de ciboulette
  • Aceite de girasol o neutro
RECETA VARENIKES.jpg

Cómo hacer varenikes ucranianos, la receta paso a paso

Masa:

  1. Primero, añade la harina, los huevos, el aceite, el agua y la sal en un bowl.
  2. Mezcla y amasa todos los ingredientes hasta formar un bollo. Deja reposar por 20 minutos.

Relleno y armado:

  1. Mientras tanto, pon a hervir las papas hasta que estén blandas y forma un puré.
  2. Saltea la cebolla hasta que esté dorada e incorpora al puré de papas, añade sal y pimienta.
  3. Estira la masa y corta las tapas del tamaño de una empanada de copetín.
  4. Una vez lista la masa, añade una cucharada del puré y ciérralas.
  5. En una olla, coloca abundante agua y agrega los varenikes, déjalos cocinar hasta que comiencen a salir a flote a la superficie.

Salsa:

  1. Mientras tanto, en otra olla, coloca la cebolla picada para la salsa, agrega el azúcar y el aceite, y cocina a fuego suave hasta formar un caramelo.
  2. Otra opción de salsa es mezclar la crema de leche con ciboulette, salpimentar y llevar a fuego bajo por unos minutos.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar