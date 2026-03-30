Cómo hacer alfajores de maicena: la receta rica para el mate en 25 minutos

Dentro del mundo de las recetas caseras, estos alfajores son ideales por su practicidad. No requieren técnicas complejas ni demasiados ingredientes, lo que permite lograr un resultado tierno y sabroso con pocos pasos. La combinación de maicena, manteca, huevos y esencia de vainilla aporta un sabor suave y una consistencia que se deshace en la boca.

El toque final está en el relleno de dulce de leche y el clásico borde de coco rallado, que equilibra perfectamente la dulzura. Así, los alfajores de maicena se mantienen como una de las recetas preferidas para acompañar el mate o el café, con ese sabor casero que nunca pasa de moda.