Cómo hacer alfajores de maicena: la receta rica para el mate en 25 minutos

Los alfajores de maicena forman parte de las recetas más tradicionales y queridas de la cocina argentina. Preparados con tapas suaves y delicadas a base de maicena, se destacan por su textura liviana y su relleno generoso de dulce de leche, que los convierte en una opción irresistible para cualquier momento del día.
Dentro del mundo de las recetas caseras, estos alfajores son ideales por su practicidad. No requieren técnicas complejas ni demasiados ingredientes, lo que permite lograr un resultado tierno y sabroso con pocos pasos. La combinación de maicena, manteca, huevos y esencia de vainilla aporta un sabor suave y una consistencia que se deshace en la boca.
El toque final está en el relleno de dulce de leche y el clásico borde de coco rallado, que equilibra perfectamente la dulzura. Así, los alfajores de maicena se mantienen como una de las recetas preferidas para acompañar el mate o el café, con ese sabor casero que nunca pasa de moda.
Receta para hacer alfajores de maicena
Ingredientes:
Para las tapas:
- 100 g de manteca
- 100 g de azúcar glass (puedes hacerla triturando azúcar común)
- 2 yemas de huevo
- 100 g de harina de trigo
- 200 g de maicena
- 1/2 cdta. de polvo de hornear
- Opcional: 1/2 cdta. de sal
Para el relleno:
- 1 pote de dulce de leche
- Coco rallado
Cómo preparar alfajores de maicena: la receta, paso a paso
- Primero, tamiza la harina, la maicena, el polvo de hornear y la sal. Reserva.
- En un bol aparte, coloca la manteca pomada, las yemas de huevo, añade el azúcar glass y mezcla bien hasta unir los ingredientes. Suma las harinas reservadas y revuelve hasta que quede una masa homogénea. Guarda en la heladera.
- Mientras tanto, precalienta el horno a 160 ºC. Luego, retira la masa de la heladera, estírala y corta las tapas de los alfajores con un molde o boca de un vaso. Hornéalas durante 20-25 minutos.
- Para finalizar, retira las tapas del horno y arma los alfajores de maicena con el relleno de dulce de leche y el rebozado de coco rallado.