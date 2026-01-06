En la elegante ciudad de Viña del Mar, conocida como la Ciudad Jardín de Chile, se encuentra Macha, un restaurante que celebra la riqueza del mar trasandino con una propuesta gastronómica de alta calidad. Especializado en cocina chilena contemporánea, destaca por su compromiso con productos locales y frescos, ofreciendo una experiencia fine dining que combina tradición y sofisticación en un ambiente acogedor y pet-friendly.
El plato chileno que cuesta $260.000 en un restaurante de Viña del Mar
Es lo más caro que se puede pedir en este restaurante, aunque también tiene otras opciones económicas
Ubicado en 6 Norte 357, en el corazón de Viña del Mar, cerca del casino y zonas comerciales, Macha es fácilmente accesible y cuenta con estacionamiento en la calle. Su decoración elegante, con detalles cuidados y iluminación suave, crea un espacio ideal para cenas románticas, reuniones de negocios o celebraciones familiares.
El plato más caro del restaurante
Uno de los platos estrella que lo posiciona como un referente es la centolla de Magallanes, un manjar premium proveniente de las frías aguas del sur de Chile. Este exquisito crustáceo, preparado con maestría, tiene un precio de $160.000 chilenos (equivalente aproximado a $260.000 argentinos), justificando su categoría alta por la frescura y el tamaño generoso que ofrece una experiencia inolvidable para los amantes de los mariscos.
Además de este plato, el menú del restaurante incluye una variedad de platos principales basados en la pesca del día, con opciones que van desde los $16.000 hasta $28.000 chilenos (aproximadamente $26.000 a $45.000 argentinos). Estos destacan por su frescura excepcional, como pulpo a la parrilla, machas a la parmesana, ravioles de king crab o tartar de salmón, siempre acompañados de una excelente selección de vinos chilenos que maridan perfectamente.
Macha también ofrece una barra creativa con cócteles clásicos como pisco sour y opciones innovadoras, además de cortes de carne premium para quienes prefieren alternativas terrestres. Las reseñas en plataformas como Tripadvisor lo posicionan entre los mejores de Viña del Mar, alabando su servicio atento y la calidad impecable de los ingredientes.
Sin duda, Macha es una joya gastronómica obligada para quienes visitan Viña del Mar, donde cada visita se convierte en una celebración de los sabores del mar chileno. Reserva con anticipación en el restaurante y prepárate para una experiencia premium que deleitará todos tus sentidos.