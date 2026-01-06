El plato chileno que cuesta $260.000 en un restaurante de Viña del Mar

Además de este plato, el menú del restaurante incluye una variedad de platos principales basados en la pesca del día, con opciones que van desde los $16.000 hasta $28.000 chilenos (aproximadamente $26.000 a $45.000 argentinos). Estos destacan por su frescura excepcional, como pulpo a la parrilla, machas a la parmesana, ravioles de king crab o tartar de salmón, siempre acompañados de una excelente selección de vinos chilenos que maridan perfectamente.

restaurante macha El restaurante es uno de los más visitados por propios y turistas.

Macha también ofrece una barra creativa con cócteles clásicos como pisco sour y opciones innovadoras, además de cortes de carne premium para quienes prefieren alternativas terrestres. Las reseñas en plataformas como Tripadvisor lo posicionan entre los mejores de Viña del Mar, alabando su servicio atento y la calidad impecable de los ingredientes.

Sin duda, Macha es una joya gastronómica obligada para quienes visitan Viña del Mar, donde cada visita se convierte en una celebración de los sabores del mar chileno. Reserva con anticipación en el restaurante y prepárate para una experiencia premium que deleitará todos tus sentidos.