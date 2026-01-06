"No Show": el nuevo cobro que están aplicando algunos restaurantes en Chile

Uno de los planteamientos que puso el tema en la palestra fue expuesto por Felipe Guerra, socio fundador del restaurante Kilú, quien defendió el uso de garantías como una medida necesaria para la sostenibilidad del sector. "Durante años los restaurantes hemos entendido la reserva como un acto de confianza. Alguien reserva y nosotros organizamos todo para recibirlo: personal, compras, turnos y horarios. Cuando esa persona no llega, la pérdida es inmediata", señaló en una carta a El Mercurio.

restaurante tres peces El restaurante chileno puede llegar a pedirte una seña para reservar.

Bajo ese contexto, afirmó que "cobrar una garantía por reserva no nace de la desconfianza hacia el cliente, sino de la necesidad de sostener un modelo que, por definición, es frágil". Para los argentinos que viajan a Chile, esto significa que al reservar –ya sea online o por teléfono– es fundamental leer las políticas de cancelación. Muchos locales informan claramente sobre estos cargos, y en temporada de verano, con la alta ocupación, es común que se apliquen con rigor para evitar abusos.

Si planeas unas vacaciones relajadas, te recomendamos confirmar tus reservas con anticipación y, si surge un imprevisto, cancelar a tiempo. Así evitas sorpresas en tu tarjeta y contribuyes a que la industria gastronómica chilena –tan rica en mariscos, carnes a la parrilla y vinos excepcionales– siga ofreciendo experiencias de calidad.