"No Show": el nuevo cobro que están aplicando algunos restaurantes en Chile

Si estás planeando cruzar la cordillera este verano para disfrutar de las playas de Chile, hay una tendencia que debes conocer antes de reservar mesa en un restaurante: el cobro por "no show". Este término se refiere a las reservas que se confirman pero nunca se ocupan, y algunos locales trasandinos han empezado a implementar garantías para protegerse de estas ausencias inesperadas de los turistas.
Ya sea a través de tarjetas de crédito, depósitos anticipados o cargos asociados a cancelaciones de último minuto, algunos restaurantes buscan que su operación se vea lo menos afectada posible por este tipo de prácticas. En temporada alta de vacaciones, como el verano, cuando la demanda turística explota, una mesa vacía puede significar una pérdida significativa, ya que los locales rechazan otras reservas esperando a quienes nunca llegan.
El cargo "no show" en restaurantes de Chile
Según voces de la industria del otro lado de la cordillera, una mesa reservada que queda vacía no solo implica un espacio perdido, sino que también puede impedir que otros clientes la ocupen y generar pérdidas económicas inmediatas, difíciles de revertir. En Chile, restaurantes exigen datos de tarjeta al reservar y aplican cargos si no se cancela con al menos 24 horas de antelación. Esta política se ha extendido a otros establecimientos, especialmente en zonas turísticas.
Uno de los planteamientos que puso el tema en la palestra fue expuesto por Felipe Guerra, socio fundador del restaurante Kilú, quien defendió el uso de garantías como una medida necesaria para la sostenibilidad del sector. "Durante años los restaurantes hemos entendido la reserva como un acto de confianza. Alguien reserva y nosotros organizamos todo para recibirlo: personal, compras, turnos y horarios. Cuando esa persona no llega, la pérdida es inmediata", señaló en una carta a El Mercurio.
Bajo ese contexto, afirmó que "cobrar una garantía por reserva no nace de la desconfianza hacia el cliente, sino de la necesidad de sostener un modelo que, por definición, es frágil". Para los argentinos que viajan a Chile, esto significa que al reservar –ya sea online o por teléfono– es fundamental leer las políticas de cancelación. Muchos locales informan claramente sobre estos cargos, y en temporada de verano, con la alta ocupación, es común que se apliquen con rigor para evitar abusos.
Si planeas unas vacaciones relajadas, te recomendamos confirmar tus reservas con anticipación y, si surge un imprevisto, cancelar a tiempo. Así evitas sorpresas en tu tarjeta y contribuyes a que la industria gastronómica chilena –tan rica en mariscos, carnes a la parrilla y vinos excepcionales– siga ofreciendo experiencias de calidad.