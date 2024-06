Disponible en Netflix, la película Extinción, te invita a conocer la vida hogareña de un hombre que se complica cuando tiene pesadillas recurrentes sobre una fuerza destructiva y desconocida. Pronto deberá encontrar la fuerza para salvar a su esposa y sus dos hijas.

Netflix: de que trata la película de ciencia ficción, Extinción

"La pesadilla de un hombre de familia se vuelve realidad luego de que una fuerza extraterrestre empieza a exterminar a los habitantes de la Tierra", detalla la breve descripción de Netflix sobre la película dramática, Extinción.

Qué tal es la película Extinción

El sitio Baraka sostiene: "Buena base argumental y un desarrollo bastante irregular, que al final hace que el film no te llene pese a tener buenos momentos. Se sigue sin dificultad y no se puede decir que sea aburrida ni tediosa, es más, interesa, sobre todo por cómo saber su finalización... que no decepciona por ser coherente".

Reparto de la película disponible en Netflix, Extinción

Michael Peña

Lizzy Caplan

Israel Broussard

Mike Colter

Emma Booth

Lex Shrapnel

Erica Tremblay

Lilly Aspell

Netflix: mira el tráiler oficial de la película Extinción

