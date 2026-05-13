Aunque no lo creas, todo lo que tenemos en casa puede reciclarse y convertirse en una hermosa manualidad. Solo hace falta dejar volar la imaginación y comenzar a recolectar aquellos objetos que tenemos en casa sin usar y que en algún momento pensamos en tirar.
¿Qué hacer con neumáticos viejos? 9 ideas creativas para transformar tu jardín
Si tienes un neumático viejo en tu casa, te enseñamos a reciclarlo para decorar tu jardín y dejarlo hermoso
En la siguiente nota te enseñaremos algunas ideas para que puedas reciclar un neumático viejo y aprovecharlo para decorar tu jardín o algún rincón de tu casa.
¿Cómo reciclar un neumático viejo?
Maceteros Colgantes
Todo lo que tienes que hacer es llenar el neumático con tierra y colocar plantas con flores. No solo se verá hermoso, sino que además ahorrarás espacio en el suelo.
Pequeño estanque de jardín
Si siempre quisiste tener un estanque encantado como los que aparecen en los cuentos de hadas, entonces esta idea de reciclaje es ideal para vos. Solo tienes que cubrir el fondo del neumático, decorarlo con piedras y plantas acuáticas, y colocar agua.
Puff o sillón de exterior
El primer paso es limpiar bien el neumático y envolverlo por completo con una cuerda de yute o polipropileno pegándola con silicona caliente. Te aconsejamos ponerle una base de madera y un almoadón encima. De esta manera conseguirás un asiento rústico y resistente a la humedad.
Arenero
Esta idea puede ser usado tanto para niños como para gatos. Solo necesitas un neumático de tractor (o uno grande de camioneta), pintarlo de colores alegres y llenarlo de arena fina.
Escaleras
Aunque no lo creas, puedes convertir un neumático en un escalón. Si tu jardín tiene un desnivel, puedes enterrar neumáticos a medias siguiendo la subida, rellenarlos con tierra compactada y crear escalones antideslizantes y muy firmes.
Herramientas
Si apilas dos o tres neumáticos y luego los fijas o sujetas entre sí, podrás conseguir un pequeño "mueble" para almacenar herramientas de jardín que tienen mango largo como rastrillos, palas y escobas.
Base para sombrilla
Rellena un neumático con cemento (hormigón) e inserta un tubo de PVC en el centro antes de que seque por completo. Una vez sólido, puedes pintar el neumático (este paso es opcional). De esta manera habrás conseguido una base pesada y estable para que la sombrilla no se caiga y no se vuele con el viento.
Huerto
Si tienes varios neumáticos puedes aprovecharlos para crear en tu jardín un huerto. Si lo deseas puedes pintarlos y tener cada planta aromática en un neumático diferente.
Columpio
Esta idea de reciclaje es un poco más complicada que las demás, pero si sujetas una cuerda resistente al neumático, podrás convertirlo en un columpio. Consejo: tendrás que asegurarte de hacerle unos agujeros en la parte de abajo para que no acumule agua de lluvia.