Guía nutricional: cómo potenciar la producción natural de colágeno a partir de los 30 años

La vitamina C: aliada fundamental en la producción de colágeno

El Dr. Joaquim Muñoz, experto en cirugía plástica reparadora y estética, enfatiza el papel crucial de la vitamina C en la síntesis de colágeno. Los cítricos encabezan la lista de alimentos recomendados: naranjas, limones y pomelos son excelentes fuentes de esta vitamina. Además, otros frutos como kiwis y fresas, junto con vegetales como los pimientos, no solo aportan vitamina C, sino que también actúan como potentes antioxidantes, combatiendo los radicales libres que aceleran el envejecimiento cutáneo.

vitamina c.jpg La vitamina C es esencial para mantener nuestro cuerpo sano.

La hidratación juega un papel igualmente importante en este proceso. Los expertos recomiendan mantener una ingesta adecuada de agua durante todo el día para optimizar la elasticidad de la piel y favorecer la producción natural de colágeno. Este hábito, aparentemente simple, puede marcar una diferencia significativa en la salud cutánea.