El "pueblo fantasma" oculto entre las montañas: una joya minera ideal para una escapada de aventura

¿Te imaginás caminar entre construcciones de piedra abandonadas, rodeado de nubes y el silencio absoluto de la montaña? En la provincia de San Luis, escondido en la inmensidad de las Sierras de Comechingones, existe un lugar que combina historia, misterio y adrenalina: Pueblo Escondido.
Lo que alguna vez fue un próspero centro minero de tungsteno, hoy es uno de los destinos de turismo aventura más fascinantes de Argentina. Su ubicación estratégica en una quebrada profunda lo mantuvo fuera del radar durante décadas, ganándose su nombre a fuerza de aislamiento.
Un viaje al pasado: el auge del tungsteno
La historia de este paraje se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX. Durante las Guerras Mundiales, la mina Cerro Áspero fue clave para la extracción de tungsteno, un metal extremadamente resistente utilizado para fabricar armamento y filamentos.
En su época de esplendor, cientos de mineros vivían allí, contando con instalaciones que incluían talleres, comedores y viviendas. Sin embargo, con la caída del precio internacional del mineral, la actividad cesó en 1969. El pueblo quedó vacío, entregado al rigor del clima de alta montaña, transformándose en una cápsula del tiempo.
¿Qué hacer en Pueblo Escondido?
Hoy, el lugar ha sido rescatado por el turismo. Si bien conserva su aura de "pueblo fantasma", las edificaciones principales han sido restauradas para funcionar como refugio.
- Trekking y Senderismo: Es el corazón de la experiencia. Los senderos ofrecen distintos niveles de dificultad, permitiendo apreciar la flora y fauna autóctona.
- Turismo 4x4 y Enduro: Debido a su acceso complejo, es un "santuario" para los amantes de los vehículos todoterreno. El descenso por el caracol de piedra es un desafío clásico.
- Fotografía épica: El contraste de las ruinas de piedra con las imponentes cumbres de San Luis ofrece paisajes que parecen sacados de una película.
- Hospedaje de montaña: El lugar cuenta con servicios de comedor, hostel, habitaciones privadas y zonas para acampar, ideales para desconectarse totalmente (literalmente, ya que no hay señal de celular convencional).
Cómo llegar a Pueblo Escondido: un desafío para aventureros
Pueblo Escondido se encuentra cerca del límite entre San Luis y Córdoba. La referencia principal es la ciudad de Merlo (San Luis), desde donde se asciende hacia el Filo de la montaña.
- Importante: No se puede llegar en auto convencional. El acceso final debe hacerse a pie, a caballo, en bicicleta de montaña o en vehículos 4x4.
- Se recomienda contratar excursiones guiadas, especialmente si no se tiene experiencia en alta montaña, ya que el clima puede cambiar bruscamente.
Ficha Técnica para el viajero:
- Ubicación: Sierras de Comechingones (cerca de Merlo, San Luis).
- Mejor época: Primavera y otoño (evitando las nevadas de invierno y el calor extremo del verano).
- Qué llevar: Ropa de abrigo (incluso en verano), calzado de trekking, protector solar y mucha agua.