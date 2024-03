Es mendocina, tiene 22 años y consiguió entrar a la meca de la música, el Berklee College of Music de Boston

Sofía Mirotti, mendocina estudiante de producción y composición musical en Berklee College of Music, Boston (7).jpeg Sofía Mirotti en Berklee College of Music, Boston.

La joven se recibirá en mayo del año que viene y estima quedarse un año en Estados Unidos, en Miami o Los Ángeles para buscar trabajo y oportunidades.

"Mi sueño es hacer música y cantar por todo el mundo, pero sé que es muy ambicioso. Me gustaría dedicarme mucho a la producción, producir mis propias canciones, a otros artistas, componer para otros y para mí. Lo que más me gustaría en el mundo sería sacar mis canciones y cantar en donde sea", enfatizó.

Sofía Mirotti compone sus propios temas, que se pueden escuchar en su canal de YouTube, recientemente estrenó "Multiverso" y su idea es sacar un disco en breve. Su canción preferida es "Si te vas", una balada de desamor que llega al corazón.

Embed

Cómo llegó a audicionar en Berklee

Sofía está empapada en el mundo de la música desde pequeña, su hermano, padre, tíos cantan o tocan algún instrumento. "Arranqué tomando clases de piano, de guitarra, de canto, siempre fue mi sueño venir acá a Berklee, así que es un sueño cumplido", dijo.

Para entrar a Berklee se debe audicionar con un instrumento o cantando, Sofía hizo su prueba con voz de una canción propia y acompañándolo con piano, para tener más posibilidades de ingresar. Además, test de teoría musical para evaluar el rendimiento del estudiante. Explicó que entra el 10% de la gente, que son 1.000 personas de las alrededor de 10.000 que audicionan por año.

►TE PUEDE INTERESAR: La violinista que llegó de Bulgaria hace 30 años y se jubiló en la Filarmónica con honores

Sofía Mirotti, mendocina estudiante de producción y composición musical en Berklee College of Music, Boston (8).jpeg Explicó que a Berklee entra el 10% de la gente, que son 1.000 personas de las alrededor de 10.000 que audicionan por año.

Las materias de Berklee y su crecimiento

Estudia todo lo que abarca la teoría musical enfocado en el instrumento que más le guste, pero es la misma para todos los géneros y luego cada músico puede especializarse es uno sólo. Enseñan cómo escribir, componer, escribir una partitura para guitarra, para batería, para trompeta.

Sofía contó que tiene una clase que se llama audioperceptiva, que fue la materia más complicada, deben aprender a leer partituras, cantarlas sin ningún tipo de instrumento atrás, a capela o el profesor toca una melodía y el alumno debe escribirla de oído.

Sofía Mirotti, mendocina estudiante de producción y composición musical en Berklee College of Music, Boston.jpeg Sofía está empapada en el mundo de la música desde pequeña.

"Mi escala de crecimiento ha sido increíble, tanto en lo musical como en lo personal. Llegué acá, cantando y tocando el piano, en un nivel bueno, pero, no lo que se ve en Berklee. Empecé a ver que todo el mundo era bueno en lo que hacía y me hizo pensar que no tenía el suficiente nivel, con inseguridades que te agarran en estos lugares tan picantes", explicó Sofía.

Fue aprendiendo de a poco, al comienzo se sintió mal porque tenía mucha competencia, pero luego entendió que podía aprender de sus compañeros y no sólo de los profesores.

Sofía Mirotti, mendocina estudiante de producción y composición musical en Berklee College of Music, Boston (10).jpeg "Mi escala de crecimiento ha sido increíble, tanto en lo musical como en lo personal", dijo Sofía.

"Llegué pensando que sabía cantar y no sabía cantar. Sentía que todos eran mejores que yo, que no tenía el suficiente nivel y fue un poco difícil, pero a lo largo del tiempo que he estado acá he empezado a verlo como una oportunidad de aprender, nos ayudamos entre todos, es muy lindo el ambiente", agregó la joven.

►TE PUEDE INTERESAR: Julio Camsen, empresario hotelero, de las finanzas y el vino: "Me gusta lo que hace Milei"

Sofía Mirotti, mendocina estudiante de producción y composición musical en Berklee College of Music, Boston (4).jpeg "Llegué a Berklee pensando que sabía cantar y no sabía cantar", sostuvo Sofía.

Las dificultades y experiencias que tuvo Sofía en Boston

Sofía explicó que le fue muy difícil adaptarse a vivir en Boston. "Uno se va adaptando, pero desde que vas a comprar un café y tenés que hablar en inglés, hasta que en la clase el profesor te habla en inglés y te explica cosas que no entendés. Todos los alumnos o la mayoría hablan en inglés. Fue complicado para mí al principio, pero me fui haciendo el oído y hoy día, ya entiendo todo", agregó.

Al comienzo vivió en el campus de la universidad, luego un año sola y ya hace varios meses que vive con dos amigos en un departamento, es más barato y es cerca de la facultad.

"Hay gente de todas partes del mundo, eso es increíble, a mí me encanta. Hay muchos latinoamericanos, colombianos, peruanos, puertorriqueños, ecuatorianos. Tengo un grupo de amigos latinos, pero también gringos, otros australianos, hay muchos chinos también. Es increíble porque vas viendo los tipos de música, típicos de cada lugar, conociendo cosas nuevas y muy copadas, formas de hacer música que no habías visto nunca", sostuvo Sofía.

Sofía Mirotti, mendocina estudiante de producción y composición musical en Berklee College of Music, Boston (9).jpeg "Hay gente de todas partes del mundo, eso es increíble, a mí me encanta", dijo Sofía.

La cantante explicó que tiene profesores conocidos, pero principalmente Berklee brinda cursos de músicos renombrados. Charlie Puth o el compositor de la música de Harry Potter ha ido a dar un clases.

Además, tenía un profesor de canto, Duane Moody, que estuvo en Broadway muchos años y es quien creó la voz de Sofía y tuvo otro maestro cordobés, Fernando Huergo, que es un bajista muy conocido.