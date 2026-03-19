Por qué los jubilados sufren un cambio en su pago: ANSES explicó el motivo

Las modificaciones que debe aplicar la ANSES responden directamente al próximo feriado y al "día no laborable con fines turísticos". Estas jornadas frenan la actividad bancaria en la provincia y afectan de manera exclusiva el depósito de haberes para el segundo tramo del cronograma, obligando a los beneficiarios a recalcular sus gastos de la semana.

Según la Resolución 349/2025 de ANSES, que oficializó el calendario de pagos para todo este 2026, el lunes 23 de marzo estaba previsto el depósito para los documentos terminados en 0 y 1 de haberes altos. Sin embargo, al tratarse de un lunes "puente" previo al Día de la Memoria, el dinero recién impactará en las cuentas de los mendocinos tras el bache del feriado, extendiendo la espera más de lo habitual.

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Sin embargo, por decisión del gobierno de Milei, el lunes 23 no habrá pagos y los que debían cobrar esa jornada se les adelanta para el viernes 20, coincidiendo con los los últimos jubilados y pensionados que cobran la mínima.

De esta manera, las fechas de pago de ANSES para jubilados quedan de la siguiente manera:

Fechas de pago de jubilaciones que no superen un haber mínimo en marzo 2026

Documentos terminados en 0: a partir del lunes 9 de marzo de 2026

Documentos terminados en 1: a partir del martes 10 de marzo de 2026

Documentos terminados en 2: a partir del miércoles 11 de marzo de 2026

Documentos terminados en 3: a partir del jueves 12 de marzo de 2026

Documentos terminados en 4: a partir del viernes 13 de marzo de 2026

Documentos terminados en 5: a partir del lunes 16 de marzo de 2026

Documentos terminados en 6: a partir del martes 17 de marzo de 2026

Documentos terminados en 7: a partir del miércoles 18 de marzo de 2026

Documentos terminados en 8: a partir del jueves 19 de marzo de 2026

Documentos terminados en 9: a partir del viernes 20 de marzo de 2026

Fechas de pago de jubilaciones que superan un haber mínimo en marzo 2026

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del viernes 20 de marzo de 2026

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del miércoles 25 de marzo de 2026

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del jueves 26 de marzo de 2026

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del viernes 27 de marzo de 2026

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del lunes 30 de marzo de 2026

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ANSES paga bono y aumento a jubilados: cuánto cobrarán

El mes de marzo llega con un aumento en las mensualidades de ANSES de un 2.88%, y esto impacta en jubilados, pensionados y asignaciones sociales por igual. El piso de la mínima llega casi a 440 mil pesos con este.

Los jubilados que cobran la mínima y los pensionados, recibirán nuevamente un bono extra que refuerce sus haberes de ANSES. Se trata de la ayuda económica que el gobierno de Javier Milei paga desde el 2023 a quienes menos cobran, pero ahora fue renovado para el mes de marzo. Se trata de un refuerzo de 70 mil pesos.

El bono se suma al aumento del 2.88% que ANSES le pagará a cada una de las prestaciones que maneja. Gracias a él, los montos que cobrarán los jubilados en marzo serán los siguientes: