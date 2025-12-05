Ni AUH, ni AUE: ANSES confirmó quiénes van a cobrar el aguinaldo además de los jubilados en diciembre 2025

Según el cronograma de pago dado a conocer por ANSES, el pago del aguinaldo a todos los grupos de beneficiarios que lo van a recibir, se hará desde el martes 9 de diciembre. En ese sentido, también se dieron a conocer cuáles son las personas que lo van a cobrar.

ANSES: quiénes cobran el aguinaldo en diciembre de 2025

El pago del aguinaldo, en diciembre, no es para todos los beneficiarios de ANSES sino para algunos grupos en particular, que son los siguientes: