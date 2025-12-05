Inicio Previsional ANSES
Ni AUH, ni AUE: ANSES confirmó quiénes van a cobrar el aguinaldo además de los jubilados en diciembre 2025

ANSES confirmó cuáles son los cuatro grupos de beneficiarios que van a recibir un aguinaldo en diciembre 2025 y cuánto cobrarán

Daniel Calivares
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer las fechas en las que los jubilados cobrarán el aguinaldo y cuáles son los otros grupos que van a recibir este pago extra en diciembre del 2025.

Según el cronograma de pago dado a conocer por ANSES, el pago del aguinaldo a todos los grupos de beneficiarios que lo van a recibir, se hará desde el martes 9 de diciembre. En ese sentido, también se dieron a conocer cuáles son las personas que lo van a cobrar.

ANSES: quiénes cobran el aguinaldo en diciembre de 2025

El pago del aguinaldo, en diciembre, no es para todos los beneficiarios de ANSES sino para algunos grupos en particular, que son los siguientes:

  • Jubilados
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
  • Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez
  • Pensión Madre de 7 hijos

ANSES: cuánto cobran en diciembre jubilados y pensionados

Según lo confirmado por ANSES, estos son los montos que van a cobrar los beneficiarios del organismo, con bono de $70.000 y aguinaldo incluido:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $479.055,51
  • Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $427.923,57
  • Pensión Madre de 7 hijos: $581.319,39
  • Jubilados que cobran la mínima: $581.319,39
ANSES: Fechas de pago de aguinaldo a jubilados y pensionados

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

