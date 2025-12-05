Ni AUH, ni AUE: ANSES confirmó quiénes van a cobrar el aguinaldo además de los jubilados en diciembre 2025

Según el cronograma de pago dado a conocer por ANSES, el pago del aguinaldo a todos los grupos de beneficiarios que lo van a recibir, se hará desde el martes 9 de diciembre. En ese sentido, también se dieron a conocer cuáles son las personas que lo van a cobrar.
ANSES: quiénes cobran el aguinaldo en diciembre de 2025
El pago del aguinaldo, en diciembre, no es para todos los beneficiarios de ANSES sino para algunos grupos en particular, que son los siguientes:
- Jubilados
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez
- Pensión Madre de 7 hijos
ANSES: cuánto cobran en diciembre jubilados y pensionados
Según lo confirmado por ANSES, estos son los montos que van a cobrar los beneficiarios del organismo, con bono de $70.000 y aguinaldo incluido:
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $479.055,51
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $427.923,57
- Pensión Madre de 7 hijos: $581.319,39
- Jubilados que cobran la mínima: $581.319,39
ANSES: Fechas de pago de aguinaldo a jubilados y pensionados
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 11 de diciembre
- DNI terminados en 4: 12 de diciembre
- DNI terminados en 5: 12 de diciembre
- DNI terminados en 6: 15 de diciembre
- DNI terminados en 7: 15 de diciembre
- DNI terminados en 8: 16 de diciembre
- DNI terminados en 9: 16 de diciembre
Jubilados con haberes superiores al mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
