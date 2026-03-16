Las prestaciones de ANSES tendrán un aumento del 2,9% en abril: cómo quedan una por una

El INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) dio a conocer el jueves 12 de marzo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, que marcó un aumento del 2,9%. De esta manera, ANSES le aplicará a todas sus prestaciones un nuevo incremento para el cuarto mes del año.

Además del aumento por movilidad, y confirmado por Presupuesto 2026, los jubilados y pensionados con menores ingresos seguirán cobrando el bono de $70.000, monto que se mantiene sin cambios desde marzo de 2024.