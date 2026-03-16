Las prestaciones de ANSES tendrán un aumento del 2,9% en abril: cómo quedan una por una

Por el Decreto 274/24, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aumentará en abril un 2,9% las jubilaciones, pensiones, SUAF, AUH y otras prestaciones. La ley de movilidad actual dice que los incrementos son mensuales y toman como referencia el IPC de dos meses atrás -en este caso febrero-.
El INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) dio a conocer el jueves 12 de marzo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, que marcó un aumento del 2,9%. De esta manera, ANSES le aplicará a todas sus prestaciones un nuevo incremento para el cuarto mes del año.
Además del aumento por movilidad, y confirmado por Presupuesto 2026, los jubilados y pensionados con menores ingresos seguirán cobrando el bono de $70.000, monto que se mantiene sin cambios desde marzo de 2024.
Una por una: así quedan todas las prestaciones de ANSES para abril
Con el aumento del 2,9%, número que marcó la inflación de febrero, los montos de las distintas prestaciones de ANSES quedarán establecidos de la siguiente forma para el cuarto mes del 2026:
- Jubilación mínima: $380.319 (marzo $369.600)
- PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $304.255 (marzo $295.680)
- Pensión no Contributiva (PNC) por Invalidez y Vejez: $304.255 (marzo $295.680)
- Pensión no Contributiva (PNC) Madre de 7 hijos: $380.319 (marzo $369.600)
- AUH (Asignación Universal por Hijo) y AUE (Asignación por Embarazo) con el 20% retenido: $109.332 (marzo $106.251)
- AUH con discapacidad con el 20% retenido: $356.001 (marzo $345.968)
- Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $68.340 (marzo $66.414)
- Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $222.511 (marzo $216.240)
- Asignación por Conyugue: $16.580 (marzo $16.113)
- Plan 1000 días (Complemento Leche): $51.547 (marzo $50.094)
- Nacimiento: $79.659 (marzo $77.414)
- Matrimonio: $119.275 (marzo $$115.913)
- Adopción: $476.268 (marzo $462.845)
ANSES: fechas de pago de jubilados y pensionados y Pensiones No Contributivas de abril 2026
Fechas de pago de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- Documentos terminados en 0, a partir del viernes 10 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 1, a partir del lunes 13 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 2, a partir del martes 14 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 3, a partir del miércoles 15 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 4, a partir del jueves 16 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 5, a partir del viernes 17 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 6, a partir del lunes 20 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 7, a partir del martes 21 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 8, a partir del miércoles 22 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 9, a partir del jueves 23 de abril de 2026.
Fechas de pago de Jubilaciones y pensiones que si superan el haber mínimo
- Documentos terminados en 0 y 1, a partir del viernes 24 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 2 y 3, a partir del lunes 27 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 4 y 5, a partir del martes 28 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 6 y 7, a partir del miércoles 29 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 8 y 9, a partir del jueves 30 de abril de 2026.
Fechas de pago de las Pensiones No Contributivas
- Documentos terminados en 0 y 1, a partir del viernes 10 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 2 y 3, a partir del lunes 13 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 4 y 5, a partir del martes 14 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 6 y 7, a partir del miércoles 15 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 8 y 9, a partir del miércoles 15 de abril de 2026.