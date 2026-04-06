Ex Potenciar Trabajo: ¿Cuál es el monto de Acompañamiento Social en abril 2026?

Este valor ha permanecido estable desde la transición del programa original, ya que el Gobierno busca desvincular estas prestaciones del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) para evitar indexaciones automáticas. El pago se realiza de manera directa a través de la cuenta bancaria habitual de los beneficiarios en el Banco Nación.

¿Quiénes integran el Programa de Acompañamiento Social?

A diferencia de "Volver al Trabajo", este programa está destinado a los sectores con mayores barreras para la inserción laboral inmediata. Incluye principalmente a:

Personas mayores de 50 años en situación de vulnerabilidad.

en situación de vulnerabilidad. Madres de cuatro o más hijos menores de 18 años.

menores de 18 años. Adultos en condiciones de extrema pobreza.

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Trámite obligatorio: Actualización de datos en abril

Para seguir percibiendo los $78.000, el Ministerio de Capital Humano recuerda que los titulares deben mantener sus datos actualizados. El proceso es sencillo y se realiza de forma digital:

Ingresar a la app Mi Argentina o a la web oficial.

o a la web oficial. Validar los datos personales y del grupo familiar.

Confirmar la situación de vulnerabilidad declarada.

Atención: La falta de actualización o la detección de incompatibilidades (como viajes al exterior, empleo formal con ingresos elevados o posesión de bienes de lujo) puede derivar en la suspensión inmediata del pago.

Calendario de pagos: ¿Cuándo depositan?

Habitualmente, el programa de Acompañamiento Social se acredita durante la primera semana del mes. Para este abril de 2026, se estima que los fondos estarán disponibles en las cuentas entre el 5 y el 10 de abril, dependiendo de los tiempos de procesamiento bancario.

Si tenés dudas sobre tu estado en el programa, podés consultar a través de la plataforma de ANSES o en los canales oficiales de Capital Humano con tu número de CUIL.