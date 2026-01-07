El aviso urgente de ANSES que favorece a jubilados, pensionados y otros beneficiarios

jubilados, anses

De qué trata el aviso de ANSES

Este asistente virtual, disponible en el sitio de ANSES, tiene la particularidad de estar disponible las 24 horas del día, los 365 días del año y, además de servir como herramienta de guía para encontrar información de ANSES, también responde o deriva las consultas correspondientes a otros organismos del Estado, entre otras funciones.

Para acceder al asistente virtual de ANSES, se debe hacer clic en el avatar de “Tina”, que se encuentra en el extremo inferior derecho de la pantalla, y detallar la búsqueda o elegir alguna de las opciones que se ofrecen.

Qué se le puede preguntar al asistente virtual de ANSES

El asistente virtual de ANSES está preparado para responder todo tipo de consultas referidas a jubilaciones, pensiones, beneficios, aumentos y bonos, asignaciones, todo tipo de trámites frecuentes y sobre los canales de atención del organismo.

En ese sentido, también informa sobre las últimas novedades, por ejemplo, que en enero las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentaron un 2,47% o las fechas en que la cada persona puede acceder a su cobro.

La idea con este asistente virtual de ANSES es que se puedan realizar consultas a cualquier hora y no solamente en algunos horarios específicos, que ha sido una de las falencias del organismo desde hace años.