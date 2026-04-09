Tras el último ajuste por movilidad, la ANSES confirmó los nuevos montos que rigen para las asignaciones familiares desde abril de 2026. Entre los beneficios que más interés generan se encuentra la Asignación por Matrimonio, una ayuda económica que se entrega por única vez y que, a diferencia de otros bonos, puede ser solicitada por ambos cónyuges si cumplen con los requisitos.
Cuánto paga ANSES por casarse a cada pareja: los nuevos montos en abril 2026
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los valores de las Asignaciones de Pago Único (APU). Conocé cuánto cobran los dos integrantes de la pareja cuando se casan y cuáles son los requisitos.
¿Cuánto paga ANSES por matrimonio en abril 2026?
De acuerdo con el esquema oficial de pagos, el monto de la Asignación por Matrimonio se fijó en $119.274,48 para el mes de abril.
Para acceder a este cobro, el organismo previsional establece límites de ingresos que no deben ser superados:
- Ingreso del Grupo Familiar (IGF): El tope máximo permitido es de $5.445.190.
- Ingreso Individual: Ninguno de los integrantes de la pareja puede superar los $2.722.595 brutos.
Quiénes pueden solicitar el pago por casamiento
La asignación de pago único está destinada a los siguientes grupos:
- Trabajadores registrados (en relación de dependencia).
- Titulares de la Prestación por Desempleo.
- Titulares de la ley de Riesgos del Trabajo (ART).
- Trabajadores de temporada.
- Monotributistas.
Requisitos y plazos para hacer el trámite
Para cobrar los casi $120.000 que otorga el organismo, se deben cumplir las siguientes condiciones:
- El matrimonio debe estar acreditado en la base de datos de ANSES.
- El trámite debe realizarse después de los 60 días y hasta los 2 años de ocurrido el evento.
- Contar con el DNI de ambos y la partida o acta de matrimonio.
El trámite puede gestionarse de manera 100% online a través de Atención Virtual con la Clave de la Seguridad Social o de forma presencial en las oficinas del organismo solicitando un turno previo.
Calendario de pagos APU: ¿Cuándo se cobra?
ANSES estableció que las asignaciones de pago único por matrimonio, nacimiento y adopción de abril de 2026 se paguen en dos quincenas:
- Primera quincena: Del 10 de abril al 12 de mayo.
- Segunda quincena: Del 21 de abril al 12 de mayo.