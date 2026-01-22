ANSES y AUH: cuánto paga por la Tarjeta Alimentar en febrero

En el caso de los beneficiarios de AUH, a pesar de aún no tener en claro las fechas de pago, sí se sabe que ANSES pagará los haberes en conjunto con la Tarjeta Alimentar.

Las fechas en las que ANSES pagará a los beneficiarios de AUH y la Tarjeta Alimentar en febrero son las siguientes:

Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 1, a partir del día 10 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 2, a partir del día 11 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 3, a partir del día 12 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 4, a partir del día 13 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 5, a partir del día 18 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 7, a partir del día 19 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 8, a partir del día 20 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 9, a partir del día 20 de febrero de 2026.

ANSES Tarjeta Alimentar AUH AUE

En lo que respecta al monto de cobro, ANSES reveló que pagará las mensualidades con un aumento del 2.8%, en todas las prestaciones por igual. Hay que recordar que en el caso de los titulares de AUH, su prestación sufre un descuento del 20%, el cual termina conformando la Libreta AUH.

Con el porcentaje de aumento ya confirmado por ANSES, el monto para AUH pasará a ser de $125.529,58, y AUH con discapacidad será de $408.697,46.

ANSES oficializó el monto de la Tarjeta Alimentar

A pesar de la espera de la llegada de un posible aumento, finalmente se conoció que ANSES no pagará ningún incremento en la Tarjeta Alimentar. Incluso, el gobierno de Javier Milei determinó que esto no ocurra en todo el 2026.

anses (20)

La Tarjeta Alimentar tiene como objetivo contribuir a la seguridad alimentaria de los sectores más vulnerables. Este bono aumenta por cantidad de hijos, y contempla a niños de entre 3 meses de edad y 17 años inclusive.

ANSES pagará los siguientes montos por la Tarjeta Alimentar en febrero: