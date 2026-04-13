ANSES: Quiénes cobran en la semana del 13 al 17 de abril

Lunes 13 de abril: DNI terminados en 1 .

DNI terminados en . Martes 14 de abril: DNI terminados en 2 .

DNI terminados en . Miércoles 15 de abril: DNI terminados en 3 .

DNI terminados en . Jueves 16 de abril: DNI terminados en 4 .

DNI terminados en . Viernes 17 de abril: DNI terminados en 5.

Pensiones No Contributivas (PNC)

El calendario de las PNC finaliza sus pagos durante la primera mitad de esta semana:

Lunes 13 de abril: DNI terminados en 2 y 3 .

DNI terminados en . Martes 14 de abril: DNI terminados en 4 y 5 .

DNI terminados en . Miércoles 15 de abril: DNI terminados en 6, 7, 8 y 9.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Al igual que los jubilados de la mínima, los beneficiarios de estas asignaciones cobran según el siguiente esquema:

Lunes 13 de abril: DNI terminados en 1 .

DNI terminados en . Martes 14 de abril: DNI terminados en 2 .

DNI terminados en . Miércoles 15 de abril: DNI terminados en 3 .

DNI terminados en . Jueves 16 de abril: DNI terminados en 4 .

DNI terminados en . Viernes 17 de abril: DNI terminados en 5.

Asignación por Prenatal y por Maternidad

Para quienes perciben estas prestaciones, el calendario se distribuye de la siguiente manera:

Martes 14 de abril: DNI terminados en 0 y 1 .

DNI terminados en . Miércoles 15 de abril: DNI terminados en 2 y 3 .

DNI terminados en . Jueves 16 de abril: DNI terminados en 4 y 5 .

DNI terminados en . Viernes 17 de abril: DNI terminados en 6 y 7.

¿Qué pasa con los otros grupos?

Es importante recordar que los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo comenzarán a cobrar recién a partir del 24 de abril. Asimismo, los beneficiarios de la Prestación por Desempleo deberán esperar hasta el 22 de abril para el inicio de su cronograma.

Además, ANSES advirtió que el dinero permanece depositado en las cuentas bancarias después de la fecha indicada, por lo que no es estrictamente necesario retirarlo el mismo día de cobro, pudiendo utilizar la tarjeta de débito para compras en comercios.