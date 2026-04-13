ANSES: Quiénes cobran en la semana del 13 al 17 de abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya ha puesto en marcha el cronograma de pagos para el mes de abril de 2026. Tras el inicio de los depósitos el pasado día 10, la segunda semana del mes concentra una gran actividad para jubilados, pensionados y beneficiarios de diversas asignaciones.
Si eres beneficiario de ANSES, es fundamental que revises tu número de DNI para saber qué día te corresponde pasar por el cajero automático o la ventanilla del banco. A continuación, detallamos el calendario de pagos para la semana del lunes 13 al viernes 17 de abril.
Jubilados y Pensionados (Haberes Mínimos)
Esta semana es clave para quienes perciben la jubilación mínima, ya que el grueso de las terminaciones de documento cobrará en estos días:
- Lunes 13 de abril: DNI terminados en 1.
- Martes 14 de abril: DNI terminados en 2.
- Miércoles 15 de abril: DNI terminados en 3.
- Jueves 16 de abril: DNI terminados en 4.
- Viernes 17 de abril: DNI terminados en 5.
Pensiones No Contributivas (PNC)
El calendario de las PNC finaliza sus pagos durante la primera mitad de esta semana:
- Lunes 13 de abril: DNI terminados en 2 y 3.
- Martes 14 de abril: DNI terminados en 4 y 5.
- Miércoles 15 de abril: DNI terminados en 6, 7, 8 y 9.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
Al igual que los jubilados de la mínima, los beneficiarios de estas asignaciones cobran según el siguiente esquema:
- Lunes 13 de abril: DNI terminados en 1.
- Martes 14 de abril: DNI terminados en 2.
- Miércoles 15 de abril: DNI terminados en 3.
- Jueves 16 de abril: DNI terminados en 4.
- Viernes 17 de abril: DNI terminados en 5.
Asignación por Prenatal y por Maternidad
Para quienes perciben estas prestaciones, el calendario se distribuye de la siguiente manera:
- Martes 14 de abril: DNI terminados en 0 y 1.
- Miércoles 15 de abril: DNI terminados en 2 y 3.
- Jueves 16 de abril: DNI terminados en 4 y 5.
- Viernes 17 de abril: DNI terminados en 6 y 7.
¿Qué pasa con los otros grupos?
Es importante recordar que los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo comenzarán a cobrar recién a partir del 24 de abril. Asimismo, los beneficiarios de la Prestación por Desempleo deberán esperar hasta el 22 de abril para el inicio de su cronograma.
Además, ANSES advirtió que el dinero permanece depositado en las cuentas bancarias después de la fecha indicada, por lo que no es estrictamente necesario retirarlo el mismo día de cobro, pudiendo utilizar la tarjeta de débito para compras en comercios.