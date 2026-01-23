ANSES: qué titulares de AUH cobrarán más de $200.000 en febrero

ANSES está a punto de cerrar el pago de los haberes correspondientes a enero, de cada una de las prestaciones sociales que rige. Para febrero hay varias novedades, especialmente para quienes son beneficiarios de AUH, que quienes cumplan con una condición en particular, recibirán una suma mayor a 200 mil pesos en sus próximas mensualidades.
Los titulares de AUH recibieron la noticia de que en febrero tendrán un doble aumento por parte de ANSES, tanto de sus haberes como de uno de los bonos más solicitados, pero además cobrarán la Tarjeta Alimentar. Aquellos que tengan un hijo con 3 años o menos, cobrarán un mínimo de 204 mil pesos en el mes de febrero por sus haberes, Alimentar y Complemento Leche.
ANSES anunció cambios en el pago para AUH
Hasta el momento, ANSES solo ha confirmado el calendario de pago de febrero para jubilados y pensionados, mientras que las asignaciones sociales deben esperar a inicios del mes para saber las fechas que les toca. De igual manera, las fechas para los adultos mayores permiten conocer una tendencia para lo que viene.
Jubilados, pensionados, AUH, AUE y SUAF sufrirán importantes cambios en las fechas de pago de febrero, y es que ANSES se vio obligado a reacomodar el calendario producto de dos feriados. El 16 y 17 del mes entrante se celebra carnaval, por lo que en esas fechas no se pagarán los haberes.
Las fechas que ANSES usaría para el pago de AUH serían las siguientes:
- Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 1, a partir del día 10 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 2, a partir del día 11 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 3, a partir del día 12 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 4, a partir del día 13 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 5, a partir del día 18 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 7, a partir del día 19 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 8, a partir del día 20 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 9, a partir del día 20 de febrero de 2026.
Qué beneficiarios de AUH cobrarán más de 200 mil pesos en febrero
ANSES cuenta con montos que los beneficiarios de AUH cobran de manera fija, bonos que se acreditan todos los meses, y otros refuerzos que pueden cobrar de acuerdo a las condiciones del titular de la asignación. El valor puede ir incrementando notablemente, incluso por la cantidad de hijos que tiene cada padre.
En lo que respecta a las mensualidades, ANSES pagará un aumento del 2.8% para todas las prestaciones sociales durante el mes de febrero. Este incremento surge a partir de la inflación del INDEC y es el más alto de los últimos 8 meses. AUH pasará a cobrar $125.529,58.
Este aumento de ANSES también impacta en un bono que pueden recibir los beneficiarios de AUH, clave para los que tienen bebés recién nacidos hasta los 3 años inclusive. Estamos hablando del Complemento Leche: $48.691.
A esto hay que sumarle la Tarjeta Alimentar, bono que cobran los beneficiarios de AUH y que contempla desde los 3 años del niño para ser pagado. ANSES paga un total de $52.250 a quienes tengan un solo hijo, y va en aumento según la cantidad de hijos, llegando a $108.062 para familias de 3 o más.
Si un beneficiario de AUH tiene un solo hijo de 3 años, en febrero cobrará de ANSES $204.217,80.