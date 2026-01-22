ANSES cambiará el calendario de pago de febrero de los jubilados

ANSES realizará un cambio calve en el calendario de pago de febrero 2026 y esta decisión del gobierno nacional de Javier Milei afecta directamente a una parte los jubilados y pensionados que cobran la mínima. El cronograma comienza el lunes 9 y se extiende hasta el viernes 20 del segundo mes del año.
Si bien la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se encuentra abonando todavía las distintas asignaciones del mes de enero, ya tiene diagramado cómo será el calendario de pago de haberes para los jubilados y pensionados en febrero.
Cambios de ANSES para el calendario de pago de febrero de los jubilados: los motivos
ANSES implementará algunas modificaciones en el calendario de pago de febrero 2026 ya que en el segundo mes del año habrá dos feriados, esto afecta directamente a los jubilados y pensionados.
Según lo informado por el gobierno nacional de Milei, el lunes 16 y el martes 17 de febrero no se efectuarán los correspondientes depósitos de ANSES por ser los feriados de Carnaval.
Con este panorama, los jubilados y pensionados de ANSES que no superan un haber mínimo comenzarán a cobrar sus mensualidades el lunes 9 de febrero, dependiendo de la correspondiente terminación de DNI de cada beneficiarios. Mientras que los últimos beneficiarios en cobrar lo harán el viernes 20.
ANSES: fechas de pago a jubilados en febrero 2026
Según explicaron desde ANSES, las fechas de cobro para jubilados en febrero son las siguientes:
ANSES: fechas de pago a jubilados que cobran la mínima en febrero 2026
- Documentos terminados en 0: a partir del día 9 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 1: a partir del día 10 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 2: a partir del día 11 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 3: a partir del día 12 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 4: a partir del día 13 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 5: a partir del día 18 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 6: a partir del día 19 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 8: a partir del día 20 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 9: a partir del día 20 de febrero de 2025
ANSES: fechas de pago a jubilados que cobran más que la mínima en febrero 2026
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 23 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 24 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 25 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 26 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 27 de febrero de 2025