ANSES cambiará el calendario de pago de febrero de los jubilados

Según lo informado por el gobierno nacional de Milei, el lunes 16 y el martes 17 de febrero no se efectuarán los correspondientes depósitos de ANSES por ser los feriados de Carnaval.

Con este panorama, los jubilados y pensionados de ANSES que no superan un haber mínimo comenzarán a cobrar sus mensualidades el lunes 9 de febrero, dependiendo de la correspondiente terminación de DNI de cada beneficiarios. Mientras que los últimos beneficiarios en cobrar lo harán el viernes 20.

Feriados 2026 primer trimestre El calendario de feriados del gobierno nacional indica que el lunes 16 y martes 17 de febrero se celebrará "Carnaval" en Argentina.

ANSES: fechas de pago a jubilados en febrero 2026

Según explicaron desde ANSES, las fechas de cobro para jubilados en febrero son las siguientes:

ANSES: fechas de pago a jubilados que cobran la mínima en febrero 2026

Documentos terminados en 0: a partir del día 9 de febrero de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 10 de febrero de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 11 de febrero de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 12 de febrero de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 13 de febrero de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 18 de febrero de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 19 de febrero de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de febrero de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 20 de febrero de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 20 de febrero de 2025

ANSES: fechas de pago a jubilados que cobran más que la mínima en febrero 2026