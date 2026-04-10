ANSES paga más de $450.000 a jubilados en abril: consultá el calendario de pago

Tras el incremento del 2,9% basado en el índice de inflación, la jubilación mínima se ubica en $380.319,31. Sin embargo, a este valor se le suma el bono de $70.000, lo que eleva el piso de cobro a un total de $450.319,31 para la amplia mayoría de los beneficiarios.

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Calendario de pagos: ¿Cuándo cobro según mi DNI?

Para garantizar el orden en las sucursales bancarias, ANSES dividió el cronograma de abril en dos grandes grupos: aquellos que perciben el haber mínimo y quienes lo superan.