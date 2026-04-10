ANSES paga más de $450.000 a jubilados en abril: consultá el calendario de pago

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el desembolso de los haberes correspondientes a abril 2026. Este mes, el sector previsional recibe un alivio en sus ingresos gracias a la combinación del nuevo aumento por movilidad y la entrega de un refuerzo económico clave.
Tras el incremento del 2,9% basado en el índice de inflación, la jubilación mínima se ubica en $380.319,31. Sin embargo, a este valor se le suma el bono de $70.000, lo que eleva el piso de cobro a un total de $450.319,31 para la amplia mayoría de los beneficiarios.
Calendario de pagos: ¿Cuándo cobro según mi DNI?
Para garantizar el orden en las sucursales bancarias, ANSES dividió el cronograma de abril en dos grandes grupos: aquellos que perciben el haber mínimo y quienes lo superan.
Jubilados con haberes mínimos
- DNI terminados en 0: Viernes 10 de abril
- DNI terminados en 1: Lunes 13 de abril
- DNI terminados en 2: Martes 14 de abril
- DNI terminados en 3: Miércoles 15 de abril
- DNI terminados en 4: Jueves 16 de abril
- DNI terminados en 5: Viernes 17 de abril
- DNI terminados en 6: Lunes 20 de abril
- DNI terminados en 7: Martes 21 de abril
- DNI terminados en 8: Miércoles 22 de abril
- DNI terminados en 9: Jueves 23 de abril
Jubilados que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: Viernes 24 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: Lunes 27 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: Martes 28 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: Miércoles 29 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: Jueves 30 de abril
Montos confirmados para abril 2026
Es importante destacar que el aumento del 2,90% correspondiente a abril impacta en todas las escalas de la pirámide previsional, aunque el bono tiene un alcance específico.
- Jubilación Mínima (con bono)$450.319,31
- Jubilación Máxima$2.559.188,80
- Bono de Refuerzo$70.000