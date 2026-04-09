Sabiduría japonesa: el método para adelgazar y no volver a engordar

El Sayu parte de la premisa de que si una persona está bien hidratada, es mucho más posible que baje de peso. Esto tiene evidencia científica, ya que se realizaron varios estudios al respecto que analizaron su efectividad. Pero para ponerlo en práctica, se debe tomar agua en diferentes momentos del día muy bien planificados, con mucha antelación.

Sabiduría japonesa mujer tomando agua.jpg Los japoneses tienen un método para adelgazar y no volver a subir de peso. Freepik

Sabiduría japonesa: paso a paso para bajar de peso

Ingerir 4 vasos de agua en ayunas. Este primer paso es crucial para activar el metabolismo y preparar el cuerpo para la ingesta de alimentos del día. La cantidad específica y el momento de la ingesta matutina son elementos clave del método Sayu.

Este primer paso es crucial para activar el metabolismo y preparar el cuerpo para la ingesta de alimentos del día. La cantidad específica y el momento de la ingesta matutina son elementos clave del método Sayu. 45 minutos después, desayunar normalmente. Este intervalo de tiempo permite que el agua cumpla su función inicial antes de introducir alimentos sólidos, optimizando así la digestión y la absorción de nutrientes.

Este intervalo de tiempo permite que el agua cumpla su función inicial antes de introducir alimentos sólidos, optimizando así la digestión y la absorción de nutrientes. Beber entre 1 litro y medio y 2 a lo largo del día , bien distribuidos. La distribución estratégica del consumo de agua a lo largo de la jornada asegura una hidratación constante y puede ayudar a controlar la sensación de hambre entre comidas.

, bien distribuidos. La distribución estratégica del consumo de agua a lo largo de la jornada asegura una hidratación constante y puede ayudar a controlar la sensación de hambre entre comidas. Respetar a rajatabla: no se debe beber mientras se come, ya que eso genera hinchazón abdominal, además empeora el proceso de digestión. Esta precaución es fundamental para maximizar los beneficios del método Sayu y evitar posibles molestias digestivas.