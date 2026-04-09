ANSES: cuándo cobro la jubilación en abril si mi DNI termina en 0

Jubilados que cobran la mínima: Cobran el viernes 10 de abril .

Cobran el . Jubilados que superan la mínima: Cobran el viernes 24 de abril.

¿Cuánto cobran los jubilados en abril 2026?

Tras la oficialización del incremento del 2,90% (ajustado por la inflación de febrero), los haberes jubilatorios se actualizaron de la siguiente manera:

Jubilación Mínima

Los beneficiarios del haber mínimo recibirán un total de $450.319,31. Este monto se compone de:

Haber base: $380.319,31

$380.319,31 Bono extra: $70.000

anses, jubilados (4)

Jubilación Máxima

Para aquellos que perciben los haberes más altos del sistema, el tope se ubicó en $2.559.188,80 para este cuarto mes del año.

Jubilaciones Intermedias

Quienes cobran más de la mínima pero menos de $450.319,31, recibirán un bono proporcional. Esto significa que el Estado les otorgará una suma extra hasta alcanzar dicho tope. Por ejemplo, si tu jubilación base es de $400.000, recibirás un bono de $50.319,31.

Calendario de pago completo para jubilados en abril

Jubilados y Pensionados (Haberes Mínimos)

DNI terminados en 0 : 10 de abril

: 10 de abril DNI terminados en 1 : 13 de abril

: 13 de abril DNI terminados en 2 : 14 de abril

: 14 de abril DNI terminados en 3 : 15 de abril

: 15 de abril DNI terminados en 4 : 16 de abril

: 16 de abril DNI terminados en 5 : 17 de abril

: 17 de abril DNI terminados en 6 : 20 de abril

: 20 de abril DNI terminados en 7 : 21 de abril

: 21 de abril DNI terminados en 8 : 22 de abril

: 22 de abril DNI terminados en 9: 23 de abril

Jubilados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1 : 24 de abril

: 24 de abril DNI terminados en 2 y 3 : 27 de abril

: 27 de abril DNI terminados en 4 y 5 : 28 de abril

: 28 de abril DNI terminados en 6 y 7 : 29 de abril

: 29 de abril DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril