ANSES: cuándo cobro la jubilación en abril si mi DNI termina en 0

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para abril 2026, el cual llega con un doble beneficio para los adultos mayores: un aumento del 2,9% basado en el índice de inflación y la continuidad del bono extraordinario de $70.000.
Si sos jubilado y tu DNI termina en 0, prestá atención a las siguientes fechas y montos, ya que el día de cobro varía según el haber que percibas.
Fecha de cobro para jubilados con DNI terminado en 0
El cronograma de ANSES distingue entre quienes perciben la jubilación mínima y quienes superan dicho monto. Para los documentos finalizados en 0, las fechas son:
- Jubilados que cobran la mínima: Cobran el viernes 10 de abril.
- Jubilados que superan la mínima: Cobran el viernes 24 de abril.
¿Cuánto cobran los jubilados en abril 2026?
Tras la oficialización del incremento del 2,90% (ajustado por la inflación de febrero), los haberes jubilatorios se actualizaron de la siguiente manera:
Jubilación Mínima
Los beneficiarios del haber mínimo recibirán un total de $450.319,31. Este monto se compone de:
- Haber base: $380.319,31
- Bono extra: $70.000
Jubilación Máxima
Para aquellos que perciben los haberes más altos del sistema, el tope se ubicó en $2.559.188,80 para este cuarto mes del año.
Jubilaciones Intermedias
Quienes cobran más de la mínima pero menos de $450.319,31, recibirán un bono proporcional. Esto significa que el Estado les otorgará una suma extra hasta alcanzar dicho tope. Por ejemplo, si tu jubilación base es de $400.000, recibirás un bono de $50.319,31.
Calendario de pago completo para jubilados en abril
Jubilados y Pensionados (Haberes Mínimos)
- DNI terminados en 0: 10 de abril
- DNI terminados en 1: 13 de abril
- DNI terminados en 2: 14 de abril
- DNI terminados en 3: 15 de abril
- DNI terminados en 4: 16 de abril
- DNI terminados en 5: 17 de abril
- DNI terminados en 6: 20 de abril
- DNI terminados en 7: 21 de abril
- DNI terminados en 8: 22 de abril
- DNI terminados en 9: 23 de abril
Jubilados que superan la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril