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ANSES: cuándo cobro la jubilación en abril si mi DNI termina en 0

ANSES dio a conocer cuándo van a cobrar los jubilados cuyos documentos terminan en 0. El calendario completo de pago

Daniel Calivares
Editado por Daniel Calivares

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para abril 2026, el cual llega con un doble beneficio para los adultos mayores: un aumento del 2,9% basado en el índice de inflación y la continuidad del bono extraordinario de $70.000.

Si sos jubilado y tu DNI termina en 0, prestá atención a las siguientes fechas y montos, ya que el día de cobro varía según el haber que percibas.

anses, jubilados (30)

Fecha de cobro para jubilados con DNI terminado en 0

El cronograma de ANSES distingue entre quienes perciben la jubilación mínima y quienes superan dicho monto. Para los documentos finalizados en 0, las fechas son:

  • Jubilados que cobran la mínima: Cobran el viernes 10 de abril.
  • Jubilados que superan la mínima: Cobran el viernes 24 de abril.

¿Cuánto cobran los jubilados en abril 2026?

Tras la oficialización del incremento del 2,90% (ajustado por la inflación de febrero), los haberes jubilatorios se actualizaron de la siguiente manera:

Jubilación Mínima

Los beneficiarios del haber mínimo recibirán un total de $450.319,31. Este monto se compone de:

  • Haber base: $380.319,31
  • Bono extra: $70.000
anses, jubilados (4)

Jubilación Máxima

Para aquellos que perciben los haberes más altos del sistema, el tope se ubicó en $2.559.188,80 para este cuarto mes del año.

Jubilaciones Intermedias

Quienes cobran más de la mínima pero menos de $450.319,31, recibirán un bono proporcional. Esto significa que el Estado les otorgará una suma extra hasta alcanzar dicho tope. Por ejemplo, si tu jubilación base es de $400.000, recibirás un bono de $50.319,31.

Calendario de pago completo para jubilados en abril

Jubilados y Pensionados (Haberes Mínimos)

  • DNI terminados en 0: 10 de abril
  • DNI terminados en 1: 13 de abril
  • DNI terminados en 2: 14 de abril
  • DNI terminados en 3: 15 de abril
  • DNI terminados en 4: 16 de abril
  • DNI terminados en 5: 17 de abril
  • DNI terminados en 6: 20 de abril
  • DNI terminados en 7: 21 de abril
  • DNI terminados en 8: 22 de abril
  • DNI terminados en 9: 23 de abril

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
  • DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
  • DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
  • DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

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