ANSES confirmó los días de cobro de abril para los jubilados y los pensionados

ANSES-pensionados-cuando-cobro-en-marzo-pension-1

ANSES: fechas de pago de jubilados y pensionados y Pensiones No Contributivas de abril 2026

Con el aumento del 2,9%, número que marcó la inflación de febrero, la jubilación mínima ascenderá en abril a $380.319. Si le se suma el bono de 70 mil pesos, el monto final para jubilados y pensionados que menos cobran será de $450.319.

Respecto al calendario de pagos, ANSES confirmó que el cobro de las jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas comenzará el viernes 10 de abril.

En tanto que los jubilados que cobran la máxima, que en el cuarto mes del año ascenderá a $2.559.188, empezarán a recibir sus haberes el viernes 24.

anses (7)

Calendario de pago de abril de ANSES

ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.

Fechas de pago de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0, a partir del viernes 10 de abril de 2026.

Documentos terminados en 1, a partir del lunes 13 de abril de 2026.

Documentos terminados en 2, a partir del martes 14 de abril de 2026.

Documentos terminados en 3, a partir del miércoles 15 de abril de 2026.

Documentos terminados en 4, a partir del jueves 16 de abril de 2026.

Documentos terminados en 5, a partir del viernes 17 de abril de 2026.

Documentos terminados en 6, a partir del lunes 20 de abril de 2026.

Documentos terminados en 7, a partir del martes 21 de abril de 2026.

Documentos terminados en 8, a partir del miércoles 22 de abril de 2026.

Documentos terminados en 9, a partir del jueves 23 de abril de 2026.

Fechas de pago de Jubilaciones y pensiones que si superan el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1, a partir del viernes 24 de abril de 2026.

Documentos terminados en 2 y 3, a partir del lunes 27 de abril de 2026.

Documentos terminados en 4 y 5, a partir del martes 28 de abril de 2026.

Documentos terminados en 6 y 7, a partir del miércoles 29 de abril de 2026.

Documentos terminados en 8 y 9, a partir del jueves 30 de abril de 2026.

Fechas de pago de las Pensiones No Contributivas