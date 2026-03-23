ANSES confirmó lo mínimo y lo máximo que puede cobrar un jubilado en abril 2026

ANSES confirmó un aumento del 2,9% en todos los haberes de jubilados en el mes de abril y con ello hizo crecer el monto máximo que se podrá cobrar en el cuarto mes del año.
Asimismo, también quedó determinado el calendario de pago para todos los jubilados y pensionados.
El tope de ANSES: ¿Cuánto cobra un jubilado de la máxima?
Para aquellos beneficiarios que realizaron aportes sobre los niveles salariales más altos durante su etapa activa, el haber máximo jubilatorio en abril de 2026 quedÓ fijado en $2.559.188,80, según explicaron desde ANSES.
Es fundamental aclarar que este grupo no percibe el bono de $70.000, ya que este refuerzo está diseñado exclusivamente para apuntalar a quienes no alcanzan un determinado umbral de ingresos.
Jubilados de ANSES: montos mínimos, máximos y bonos
Con el nuevo aumento de ANSES, así quedaron los montos según la categoría:
Cronograma de cobro: ¿Cuándo se acredita el dinero?
El calendario de ANSES separa a los beneficiarios en tres grandes grupos. Como es habitual, quienes tienen los ingresos más altos (incluyendo la jubilación máxima) cobran más tarde en el tiempo:
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: Viernes 10 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: Lunes 13 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: Martes 14 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: Miércoles 15 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: Miércoles 15 de abril
Jubilados que no superan el haber mínimo
- DNI terminado en 0: Viernes 10 de abril
- DNI terminado en 1: Lunes 13 de abril
- DNI terminado en 2: Martes 14 de abril
- DNI terminado en 3: Miércoles 15 de abril
- DNI terminado en 4: Jueves 16 de abril
- DNI terminado en 5: Viernes 17 de abril
- DNI terminado en 6: Lunes 20 de abril
- DNI terminado en 7: Martes 21 de abril
- DNI terminado en 8: Miércoles 22 de abril
- DNI terminado en 9: Jueves 23 de abril
Jubilados con haberes superiores a la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: Viernes 24 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: Lunes 27 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: Martes 28 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: Miércoles 29 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: Jueves 30 de abril