ANSES confirmó lo mínimo y lo máximo que puede cobrar un jubilado en abril 2026

Es fundamental aclarar que este grupo no percibe el bono de $70.000, ya que este refuerzo está diseñado exclusivamente para apuntalar a quienes no alcanzan un determinado umbral de ingresos.

Jubilados de ANSES: montos mínimos, máximos y bonos

Con el nuevo aumento de ANSES, así quedaron los montos según la categoría:

montos jubilados abril 2026

Cronograma de cobro: ¿Cuándo se acredita el dinero?

El calendario de ANSES separa a los beneficiarios en tres grandes grupos. Como es habitual, quienes tienen los ingresos más altos (incluyendo la jubilación máxima) cobran más tarde en el tiempo:

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: Viernes 10 de abril

Viernes 10 de abril DNI terminados en 2 y 3: Lunes 13 de abril

Lunes 13 de abril DNI terminados en 4 y 5: Martes 14 de abril

Martes 14 de abril DNI terminados en 6 y 7: Miércoles 15 de abril

Miércoles 15 de abril DNI terminados en 8 y 9: Miércoles 15 de abril

Jubilados que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: Viernes 10 de abril

Viernes 10 de abril DNI terminado en 1: Lunes 13 de abril

Lunes 13 de abril DNI terminado en 2: Martes 14 de abril

Martes 14 de abril DNI terminado en 3: Miércoles 15 de abril

Miércoles 15 de abril DNI terminado en 4: Jueves 16 de abril

Jueves 16 de abril DNI terminado en 5: Viernes 17 de abril

Viernes 17 de abril DNI terminado en 6: Lunes 20 de abril

Lunes 20 de abril DNI terminado en 7: Martes 21 de abril

Martes 21 de abril DNI terminado en 8: Miércoles 22 de abril

Miércoles 22 de abril DNI terminado en 9: Jueves 23 de abril

Jubilados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: Viernes 24 de abril

Viernes 24 de abril DNI terminados en 2 y 3: Lunes 27 de abril

Lunes 27 de abril DNI terminados en 4 y 5: Martes 28 de abril

Martes 28 de abril DNI terminados en 6 y 7: Miércoles 29 de abril

Miércoles 29 de abril DNI terminados en 8 y 9: Jueves 30 de abril