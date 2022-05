YPF le puso fecha al inicio de la perforación en la lengua mendocina de Vaca Muerta

Según señalaron desde el Gobierno de Mendoza, este proyecto piloto abre interesantes perspectivas ante la posibilidad de ampliar los límites geográficos de Vaca Muerta y conocer el potencial que tiene Mendoza en el no convencional.

La confirmación de la inversión y la fecha de inicio de la perforación se dieron este martes por la mañana en Loma Campana, el yacimiento insignia de Vaca Muerta donde YPF trabaja el petróleo no convencional, es decir aquel que se extrae de una formación rocosa.

loma campana ypf vaca muerta.jpg El gobernador Rodolfo Suarez recorrió las instalaciones de YPF en Loma Campana, Vaca Muerta.

El gobernador de Mendoza, junto a la comitiva del Gobierno provincial, recorrieron las instalaciones de la empresa para conocer in situ cómo es el proceso de explotación en la zona.

Suarez junto al CEO de YPF, Sergio Affronti, pudo observar la tecnología y el impacto positivo que genera el desarrollo no convencional en donde la petrolera lidera la actividad aportando el 60% de la de la producción de crudo no convencional y el 30% del gas no convencional del país. En el primer trimestre de este año, la producción de crudo no convencional de YPF mostró un crecimiento del 52% mientras que la producción de gas no convencional un 140%.

“Estamos conociendo lo que ocurre en Vaca Muerta Neuquén y es lo que queremos que ocurra en Vaca Muerta Mendoza. Nos entusiasma mucho ver el despliegue tecnológico y cómo se genera empleo, crecimiento que es lo que el país necesita”, expresó el gobernador al tiempo que agradeció la cordialidad con la que fueron recibidos por los responsables de la compañía.

Respecto de la infraestructura, el convenio también refiere en su cláusula segunda que tanto YPF como la Provincia trabajarán juntos para fortalecer las instalaciones del futuro polo industrial Pata Mora y el centro logístico de Potasio Río Colorado, lo que maximizará los beneficios del proyecto petrolero en Mendoza.

El reclamo de Mendoza por las regalías mal liquidadas

Otro de los puntos que intentará tocar Suarez durante su visita refiere al reclamo sobre el precio del crudo que YPF le paga a Mendoza. Desde 2017, al no tener precios de referencia, el mismo comenzó a bajar y, según los cálculos del ministerio de Economía, YPF le debe a la Provincia unos 150 millones de dólares en concepto de regalías mal liquidadas.

Este reclamo tuvo un avance a principios de mes, cuando la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) nombró a un técnico imparcial que estudiará y resolverá el reclamo de la Provincia a YPF.

Según indicaron desde la comitiva que viajó a Neuquén, respecto de este punto aún no hay novedades.

