Ya murieron 53 personas por accidentes en 2024, pero en la Legislatura duermen proyectos viales

También el de Valentina Silva, una turista de 20 años que paseaba con su novio por el Manzano Histórico y cayó a un canal con su vehículo, muriendo ahogada. Otros fueron emblemáticos porque quienes los causaron se dieron a la fuga, como -según aseguraron- ocurrió en el de Ana Choque en San Carlos y el de Santiago Buttini, dos semanas atrás en Maipú.

Entre las víctimas que engrosan esas filas, 22 viajaban en auto; 18 lo hacían en motocicleta; diez eran peatones (aquí se repite como patrón la muerte de personas que querían cruzar rutas muy transitadas, como la 7 o la 40, y murieron atropelladas; como también un caso dolorosamente distintivo: el de Ceferino Morán, que se bajó a arreglar una cubierta en plena Costanera, fue embestido y cayó desde una altura de casi cinco metros).

accidente vial muerto costanera.jpg Ceferino Morán se bajó a arreglar su vehículo en la Costanera. Lo atropellaron y murió.

Además, tres de los fallecidos en 2024 iban en bicicleta: Ángel Pucheta, quien chocó contra un camión en Santa Rosa (17 de enero); Ilarión Calisaya, quien también embistió a un vehículo por detrás, en San Martín (24 de enero) y José Luis Villalobos, el último en sumarse a la lista, un joven de 25 años que murió en San Rafael el pasado 17 de marzo. Debe tenerse en cuenta que estos son sólo los hechos de los que se tienen registros y el número puede ser en realidad mayor.

Cambios en el alcohol al volante, educación vial y mejores controles

Si bien en los últimos años la Legislatura ha sancionado y modificado leyes centrales para el ordenamiento vial de la provincia, en los últimos meses y años se ha acumulado al menos una decena de proyectos que apuntan a combatir la problemática y que no han tenido la celeridad de otras iniciativas a las que sí favoreció el tratamiento de las cámaras. Estas, de hecho, no sólo no se aprobaron, sino que en algunos casos ni siquiera se trataron jamás en el recinto.

legislatura de mendoza senado.jpg Casi diez proyectos sobre legislación vial están sin avances.

Entre otros, uno es el del diputado Juan Pablo Gulino (PJ), que promueve la creación de un parque temático de educación vial que aborde a la ciudadanía desde la escuela primaria. Su intención es que, esencialmente, permita ser utilizado por vehículos y cuente con señalización, dispositivos y demás elementos "de entrenamiento". Según planteó, estaría ubicado en el interior del parque San Martín. Fue presentado el 16 de octubre de 2023. Además, el mismo legislador hizo un pedido de informe sobre siniestralidad, pero aún no fue contestado.

Algunos de los proyectos que por ahora siguen en comisiones o directamente no se mueven apuntan al alcohol como causa de accidentes y muertos. En 2024 se cree que esa sustancia fue protagonista, por ejemplo, de los fallecimientos de Raúl Escudero y José Morales, atropellados por Carlos Veyga en San Martín.

Diario UNO informó que Veyga tenía 2,14 gramos de alcohol por litro de sangre. Cuatro veces más de lo permitido. También se cree que estaba alcoholizado quien terminó con la vida de la sancarlina Ana Choque, el 2 de febrero en Eugenio Bustos.

accidentes en mendoza accidente fatal las heras 4.jpg Un camionero brasileño murió días atrás en El Borbollón. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

El diputado Gustavo Cairo (La Unión Mendocina) es autor de un puñado de iniciativas sobre seguridad vial y algunas van en ese sentido. Una de ellas, sin embargo, no pretende bajar el límite de ingesta alcohólica, sino subirlo para quienes conduzcan motocicletas y bicicletas (difícil que el impacto sea positivo con más alcohol en las calles). Es una propuesta de equiparación de tolerancia y pretende cambiar el artículo 52 de la Ley de Tránsito para que, que en lugar de mantener un techo de 0,2 gramos para vehículos de dos ruedas, se pase a 0,5; como para los conductores de autos.

Germán Gómez (PJ), miembro de la Cámara Baja, presentó un proyecto de seguridad vial para ciclistas, que según explicó pretende "garantizar su segura movilidad", además de fomentar el uso de ese medio de transporte. Asegura que promovería campañas de concientización para ciclistas y no ciclistas, además de mejorar (no aclara si también aumentar) los controles en las calles.

Menos trámites para la licencia de conducir

Cairo también es el impulsor de una batería de proyectos que apuntan a cambiar la legislación en torno a las licencias de conducir: sus proyectos van desde que se renueve cada diez años y no cada cinco, como es actualmente; que a los mayores de 70 años no les tomen nuevamente el examen todos los años, sino que se utilicen datos médicos para la renovación, como oftalmológicos y de otras especialidades; y que no sea necesario renovar la licencia si alguien se cambia de domicilio, como también es actualmente.

Diputados alcohol cero al volante.jpg El debate por la Ley de Tolerancia Cero en el Congreso de la Nación.

"El Congreso de Chile hizo un estudio de datos sobre derecho comparado en esa materia y es realmente llamativo lo que hacen otros países y cuán diferente es la legislación mendocina", dijo a este diario.

"En España y Francia te dan el carnet y lo renovás cada diez años. En Inglaterra y Alemania directamente te dan la licencia y volvés a a los 60 años recién", comentó. El enfoque sobre las renovaciones tiene que ver con que el sistema es claramente más burocrático o al menos de mayor cantidad de trámites administrativos que en otras legislaciones y sin embargo no está ayudando a frenar, por ejemplo, el crecimiento de las muertes por accidentes.

En materia de seguridad vial, Mendoza decidió no adherir a la Ley de Tolerancia Cero, un proyecto que a nivel nacional prohibió circular siquiera con 0,1 gramos de alcohol por litro de sangre.

En la provincia, el exgobernador Rodolfo Suarez confirmó que no se tomaría en cuenta la disposición, vigente en otras siete jurisdicciones del país incluso desde antes que el parlamento la sancionase, en 2023.

En cambio, en la provincia sí rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito hechas en 2019, que lograron endurecer sanciones y efectivamente bajaron la siniestralidad y las muertes. Debe recordarse además que, si bien el comienzo de año marcó una suba en la cantidad de fallecidos por mes, sólo dos casos han tenido como comprobado -y a priori, porque aún se aguarda la sentencia judicial-, al alcohol al volante.

En síntesis:

Durante los primeros 80 días del año 2024, Mendoza ha experimentado un alarmante aumento en los accidentes de tránsito, resultando en la trágica pérdida de 53 vidas. Esta cifra proyectada para el año completo sugiere un retroceso significativo en comparación con los años anteriores, donde la provincia había mostrado mejoras en la seguridad vial. A pesar de la gravedad de la situación, casi una decena de proyectos relacionados con la seguridad vial se encuentran estancados en la Legislatura. Mientras tanto, diversas propuestas legislativas, desde la creación de parques temáticos de educación vial hasta cambios en la legislación sobre el alcohol al volante y las licencias de conducir, esperan ser debatidas y aprobadas para abordar esta creciente crisis.

