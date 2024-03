Los padres de un chico de 17 años piden justicia por su hijo que murió atropellado por un conductor que huyó

accidentes en mendoza accidente fatal maipu santiago buttini 2.jpg Santiago Buttini tenía 17 años y murió cuando circulaba en moto, el conductor de un auto lo encerró y el chico impactó contra el acoplado de un camión en Maipú.

El accidente ocurrió minutos antes de las 21 del sábado 9 de marzo pasado, cuando Santiago Buttini, de 17 años, circulaba en su moto Honda Twister 125 cc. junto a su primo. Iban por calle Urquiza hacia el Sur cuando en un semáforo tuvieron una pelea con el conductor de una EcoSport roja.

Según indicaron, cuando arrancaron el hombre los encerró y esto provocó que Santiago perdiera el control de su moto y chocara contra el acoplado de un camión que estaba estacionado. Por el golpe que sufrió, el muchacho murió en el lugar, mientras que el presunto autor siguió la marcha y se fue a su casa.

El reclamo de justicia y de detención del presunto autor

"Nosotros presentamos muchos datos de amigos, de gente que colaboró mucho con Santi para que esto se haga justicia y hasta el momento no tenemos nada. La causa no se mueve, el tipo anda como si nada a pesar que mató a mi hijo como un perro, lo dejó y se dio a la fuga. Queremos justicia por Santiago para poder tener un alivio que este tipo no anda suelto como si nada", expresó Gustavo Buttini.

Dijo que su abogado presentó un escrito, pero le dijeron que la causa estaba bajo secreto de sumario por lo menos un mes. "En un mes se pueden borrar muchas pruebas o se puede ir, y la justicia no actúa porque tiene todos los datos y no hacen nada", aseguró el papá de Santiago y sostuvo que el fiscal de la causa es Fernando Giunta.

motociclista Santiago chocó contra el acoplado de un camión que estaba estacionado en calle Urquiza, en Maipú. Foto: Ministerio Seguridad

Y agregó: "Nos llegó la versión de gente que lo vio a este hombre entrar alterado a su casa y que se escuchaba a la mujer diciéndole que se hiciera cargo. Hay versiones que dicen que la propia señora llegó donde fue el accidente, donde estábamos nosotros cuando pasábamos por un momento muy difícil y ella mirando lo que se había mandado el marido. La justicia debe comprobar, pero con todos los datos que les pasamos son muy lentos, no sé cómo actúa la justicia ni los tiempos que necesita".

En un video, los padres de Santiago Buttini pidieron justicia.

Tina, mamá de Santiago, agregó: "Pido justicia no puede quedar esto así. Él lo dejó tirado como una bolsa de residuos a mi hijo, se escapó. Él supo lo que hizo, es un hombre grande, lo tocó y vio el accidente que fue provocado intencionalmente. Cómo puede ser, un hombre mayor. Fue su intención tocarlo y que se estrelle contra el acoplado".

Sostuvo: "Como papás vamos a mover cielo y tierra, no puede quedar así, por mi Santi y para que no haya más Santis".

Además indicaron que al otro día del hecho que terminó con la vida de su hijo, el sospechoso y toda su familia borraron todas las fotos de sus redes sociales.