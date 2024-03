Un camionero brasileño murió descuartizado luego de chocar de frente con otro camión en la Ruta 40

accidentes en mendoza accidente fatal las heras 5.jpg El camionero oriundo de Brasil murió al impactar de frente con otro camión en la Ruta 40, en Las Heras. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Como consecuencia, la cabina del chofer brasileño quedó completamente destrozada, sin techo ni parabrisas y el hombre murió en el momento.

accidentes en mendoza accidente fatal las heras.jpg Bomberos trabajaron para sacar el cuerpo del camionero. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

El relato del camionero que sobrevivió al accidente fatal

Fabián iba al mando de un camión Mercedes Benz junto con un acompañante. Son oriundos de Santa e iban hacia Mendoza. Los dos hombres resultaron ilesos gracias a la maniobra que hizo el conductor.

"Iba para Mendoza cuando veo que el camión se me venía encima y lo esquivé. Parece que se durmió o no sé qué le pudo haber pasado", relató Fabián, quien todavía no puede creer lo ocurrido.

accidentes en mendoza accidente fatal las heras 3.jpg El chofer oriundo de Salta que resultó ileso relató que el camión se cruzó de carril. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

"Solo atiné a tirarme a la banquina. Si no, me agarraba. Me sacó el espejo y me agarró todo el costado" señaló el camionero, quien agregó que su compañero dormía en el momento del accidente.

Aquí, dos videos desde el lugar del hecho:

"Frené el camión y me bajé para ver al chico, pero ya lamentablemente había fallecido. No sé si se durmió o venía comiendo, porque había comida, pero no hubo ni una frenada, no atinó a nada", agregó el chofer salteño.