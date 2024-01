Mendoza tuvo en el 2023 la misma cantidad de muertes en accidentes viales que en el 2022

La cifra de muertes por accidentes en Mendoza se mantuvo

Al respecto de las 119 muertes por accidentes en Mendoza, número que coincide con el del 2022, López destacó que no es una situación ideal.

Nuestro objetivo era bajar ese número, pero teniendo en cuenta la cantidad de tráfico que existe en Mendoza, por el aumento del turismo, no está mal, al menos no se incrementaron Nuestro objetivo era bajar ese número, pero teniendo en cuenta la cantidad de tráfico que existe en Mendoza, por el aumento del turismo, no está mal, al menos no se incrementaron

En este sentido, llamó a la reflexión de las y los conductores que manejan luego de haber tomado alcohol. "Si quieren tomar alcohol háganlo en un ámbito privado, pero no manejen. Hay que tener en cuenta que, por más que las consecuencias de un accidente no sean fatales, si pueden provocar discapacidades".

Más controles

López también manifestó que durante los fines de semana de las fiestas, del 24 y de este 31 aumentó la cantidad de controles en las rutas y vías de acceso.

El funcionario destacó también que durante los operativos de este fin de semana cuentan con el apoyo de bomberos, policía turística y náutica". Con respecto a esto último, manifestó que van a realizar dosajes de alcohol a las personas que andan en lancha, o en motos acuáticas en los espejos de agua de Mendoza, sobre todo el Valle Grande en San Rafael y en el Dique El Carrizal.

Por último, aclaró que también cuentan con el apoyo de drones que cumplen la función de patrullaje para intensificar los cuidados en los lugares más concurridos durante este fin de semanas de fiestas.

