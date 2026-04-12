Prácticamente con el comienzo del domingo, un motociclista perdió la vida en Guaymallén.
Accidente de tránsito: motociclista murió al caer a una acequia e impactar contra una compuerta de agua
Un hombre de 36 años perdió el dominio de la moto que manejaba y fue a dar contra la compuerta de agua de una acequia
La víctima, identificada como Miguel Daniel Miranda Guaraña, de 36 años, falleció en el lugar del accidente de tránsito.
El hecho ocurrió sobre a calle Benjamín Argumedo al 3.000 en Guaymallén.
De acuerdo con lo que informó el Ministerio de Seguridad, el hombre circulaba por la arteria mencionada, de sur a norte, cuando perdió el dominio de su moto marca Mondial. Fue a dar contra una compuerta de agua ubicada en la acequia de costado este de la calzada. Murió en el lugar.
Conductor borracho se puso agresivo y fue detenido
A las 7.20 de este domingo, un conductor alocholizado terminó aprehendido tras protagonizar un choque.
Fue en calles Urquiza y Quinquela Martín,de Guaymallén.
El hombre que fue detenido manejaba una camioneta Toyota Hilux que colisionó en solitario.
Personal de Tránsito le hizo el control de alcoholemia, que dio 1,82 gramos de alcohol en sangre, casi el cuádruple de lo permitido
El sujeto se tornó agresivo con el personal de Accidentología, hasta que fue reducido e ingresado a la movilidad policial.