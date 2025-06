¿De verdad quieren que creamos eso? Vamos, muchachos. No podemos creerlo porque básicamente no lo creen ni ustedes mismos. Partamos desde esa base: ni siquiera ustedes le creen a Cristina. Y eso yo lo sé. Todos lo sabemos. La militan porque es su líder. "Bueno, robó, pero no importa. Es Cristina". Ustedes, salvo excepciones, lo saben. Saben que esto fue así. Saben lo que pasó en estos años. Lo que hicieron. Vamos: miren hacia adentro y, aunque sea en el silencio de sus cabezas, díganse la verdad por lo menos una vez: robó.

En los hogares peronistas, mirale la cara al que tenés al lado. Miralo, que el otro también lo sabe. Robó. Vos sabés que sí.

¿Por qué lo encaro por ese lado? ¿Por el delo verosímil, de lo creíble o no? Porque es la clave orgánica de lo que le pasa al corazón argentino. Lo creíble y lo increíble atraviesan y parten en dos a esta historia.

¿Sabés por qué? En parte porque es cierto, como dice el kirchnerismo, que los fallos y los procesos de esta causa tienen elementos, si no directamente antijurídicos, cuanto menos endebles. Cuestionables. Eso es cierto.

Las pruebas, ¿contundentemente muestran que el último eslabón de esta red fue Cristina y que ella orquestó todo el robo, toda esa aspiradora de nuestra plata que fue el direccionamiento de la obra pública?

La verdad es que no. Para mí no.

Pero este fallo nos lleva a la esencia de lo que pasa con Cristina y eso no se ciñe a esta causa. Esa esencia es que, con todo lo que ocurrió, con veinte años de choreo en los que, además, ella y los suyos se hicieron súbita e inexplicablemente multimillonarios, no pudo no haber sabido. No pudo no haber participado. Es imposible que Cristina no supiera lo que pasaba. Nadie puede sacarnos esa idea de la cabeza a muchísimos argentinos. Porque fue demasiado, fue muchísimo y durante muchos años y todo muy cerca de ella.

bolsos de lopez.jpg 16 de junio de 2016. López lanzando bolsos hinchados de dólares en un convento General Rodríguez.

El próximo lunes se cumplen nueve años de este momento hermoso. José López. Es hermoso porque es justo. Es justicia. Un sorete despreciable, agarrado en el preciso momento en que tiene las manos en la masa. Podríamos habernos muerto sin darnos este lujo, y sin embargo acá está.

López es uno de los emblemas de la corrupción K (y otras), pero la verdad es que hubo muchísimo más. ¿Ustedes sugieren que Cristina no sabía de las implicancias de este hombre, su ministro de Obras Públicas, en toda la causa Cuadernos, por ejemplo?

¿Ustedes sugieren que Cristina no sabía que su vicepresidente era un ladrón y lavaba plata? (A propósito, debe ser la primera vez en el mundo que una fórmula presidencial entera, presidente y vice ¡va presa! Los dos: Cristina - Boudou, presos).

¿Ustedes sugieren también que Cristina no sabía que su secretario de Transporte, Ricardo Jaime, era corrupto y terminó matando indirectamente a 52 personas en la tragedia de Once? ¿Que Cristina no sabía que su secretario de Planificación, Julio De Vido estaba implicado en 57 causas judiciales, por las cuales terminó preso por fraude? ¿Cristina no sabía de Ricardo Echegaray? No sabía de la causa Sueños Compartidos, no sabía de los Shocklender? ¿No sabía de Skanska? ¿No sabía de la causa por enriquecimiento de César Milani? ¿De la valija de Antonini Wilson? ¿De Centeno y Baratta?

cristina boudou.jpg Cristina - Boudou: la fórmula más votada de la democracia (54%) es la misma que terminaría sumando 11 años de condena penal.

No sabía nada. Nunca vio nada.

¿Esa es su versión? ¿La "dirigente más lúcida de su generación", la filosa, la estratega, ese lince político del que ustedes nos hablaron durante veinte años, ¿podía tener todo esto enfrente y no ver absolutamente nada? ¿Nada?

Qué raro.

¿Y sabés qué más es raro? Lázaro. Que a la presidenta de la centroizquierda, a la capitana de los pobres, de la distribución de la riqueza y de la igualdad, no le hiciera algo, algo por lo menos algo, de ruido la cartelización feroz y burda de la obra pública durante sus gobiernos, y en su provincia, en favor de justamente, el amigo de su marido Lázaro Báez.

¿No le parecía extraño a esa adalid de la equidad que el 95% de las licitaciones las ganara, justo, el tipo con el que su marido comía interminables asados y jugaba a la pelota? ¿No le parecía una coincidencia enorme que ese mismo tipo, Lázaro Báez, fuera justo el que le manejaba los hoteles a través de la firma Valle Mitre S.R.L?

¿Y no le parecía aún más raro que a ese mismo tipo, siempre al mismo tipo, al que conocían desde los 80’ en Santa Cruz, ese multimillonario súbito y exponencial que fue Lázaro Báez, le hayan cedido parte de las tierras de su hotel, Los Sauces, como parte de pago en 2007, en el marco de sus negocios?

¿Y no le pareció -ya a esta altura- archi recontra raro que otra vez él, Lázaro Báez, se vinculara con su propia cadena de hoteles, que además había ayudado a construir, alquilándole las habitaciones a través de sus firmas: Austral, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, SA, Alucom y Badial?

¿Qué raro fue todo, no? Qué raras estas dos décadas.

No, no fueron raras. Es más, para nosotros es normal.

Lo que sí es raro es que ustedes crean que nos podemos tragar esta versión absurda de los hechos. O son delirantes o creen que están tratando con 47 millones de boludos.

Bueno, Cristina está presa. Pero no es culpable desde ayer, ni por este proceso plagado de irregularidades. No se confundan. Los argentinos honestos ya la habíamos condenado muchísimo antes. No necesitábamos ningún fallo de la Corte.

¿Sabés por qué? Porque estuvimos acá los últimos veinte años. Y mientras la peleábamos, vimos todo.

Y fundamentalmente, ¿sabés por qué? Porque ustedes se equivocaron.

Y nosotros parece que no somos tan boludos como pensaban.