Verasay en el Congreso: "No vamos a acompañar los cambios en jubilaciones así como están"

pamela verasay lisandro nieri ley omnibus.jpg Lisandro Nieri y Pamela Verasay en el plenario de comisiones por la Ley Ómnibus.

Los puntos del proyecto de "Ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos" que el radicalismo firmó en disidencia

Tras el plenario de comisiones se presentaron cuatro dictámenes. Uno de ellos, el de mayoría presentado por La Libertad Avanza, fue firmado por los diputados radicales Lisandro Nieri y Pamela Verasay, aunque con disidencias.

A partir de esas diferencias que marcaron, este jueves mantuvieron junto al resto del bloque de la UCR una reunión con el vicejefe de Gabinete José Rolandi. "Se firmó el dictamen pero hubo más de 130 disidencias", explicó Verasay, quien aclaró además que las reuniones posteriores se dieron -y segurán- para llegar al recinto con "alguna recepción positiva" de esos cambios que plantearon.

La convocatoria formal para la sesión no está hecha pero se prevé que el oficialismo lo haga para el martes 30 de enero a la mañana. A partir de entonces comenzará una discusión de hroas, que podría terminar de madrugada.

Entre los puntos a modificar planteados por los radicales están tres: facultades legislativas, retenciones y movilidad jubilatoria.

Por un lado, la reducción del tiempo de la delegación de facultades del Legislativo al Ejecutivo. Este punto fue aceptado por el oficialismo y se disminuyó de cuatro años a uno. El reclamo radical es que el artículo prevé que ese lapso puede ser prorrogado por un año más por disposición del propio Ejecutivo; y lo que pretende la oposición dialoguista es que sí o sí esa renovación dependa del Congreso.

Por otro lado, respecto también de las facultades delegadas, el texto original del proyecto preveía la emergencia en 11 materias. En el plenario de comisiones se acordó bajar esa cantidad a 9 -eliminando la social y la de defensa- pero el radicalismo objetó otras dos materias más: la emergencia sanitaria y la emergencia previsional.

"Porque el capítulo de Salud fue retirado y entonces la emergencia sanitaria no tiene sustento; y porque si se acepta la emergencia previsional, entonces quedará sujeta a discusión la movilidad jubilatoria", fundamentó Verasay.

Otra de las disidencias principales tiene que ver con la modificación de la fórmula de la movilidad jubilatoria: "No nos convence lo que terminó presentando el oficialismo", dijo la diputada.

bloque ucr ley omnibus.jpg Un momento del trabajo en comisiones.

"Así como está el dictamen de la LLA, con los artículos sobre jubilaciones, no lo vamos a acompañar. No puede ir en detrimento de los jubilados y el sector productivo", afirmó.

Y explicó: "El proyecto original mantenía la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria y disponía aumentos por bono o según lo que dispusiera el Ejecutivo. El radicalismo planteó en el plenario que la movilidad está establecida por la Constitución, por lo que por ley se debe incluir una fórmula. Entonces, en el nuevo dictamen la LLA incluyó la misma fórmula de Alberto Fernández (que tiene en cuenta la variación salarial y la variación de la recaudación)hasta marzo y, a partir de abril, una nueva fórmula que implica la actualización por IPC (inflación).

Para evaluar el impacto de esa nueva combinación y saber si realmente se recuperaba el valor adquisitivo del haber jubilatorio o no, pedimos informe a la oficina de Presupuesto del Congreso. La conclusión fue que no, que no se recupera la fórmula jubilatoria y decidimos que, si se mantiene el artículo así, no lo vamos a acompañar".

El tercer punto importante en el que el radicalismo se planta tiene que ver con las retenciones o derechos de exportaciones. Si bien se aceptó excluir el 8% de retenciones al vino dispuesto en el original; lo que la UCR pretende es que se elimine directamente todo el capítulo.

Las discusiones seguirán y formalmente los cambios al proyecto serán planteados y votados en la sesión.

El apriete de Milei a las provincias

La diputada Verasay se mostró ofuscada con la postura del presidente Javier Milei de presionar a los gobernadores y advertirles que los dejará sin fondos si sus legisladores no acompañan la Ley Ómnibus.

"Los voy a fundir. Los voy a dejar sin un peso", aseguran que dijo Milei durante la última reunión de Gabinete, en coincidencia con los mensajes que ya fueron desplegando el ministro de Economía Luis Caputo y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La filtración de esa frase y otros datos de la reunión habría desatado el enojo del Presidente, que terminó echando al ministro de Infraestructura Guillermo Ferrraro por ello.

"Tras tantos días de discusión, no ayuda en nada la comunicación del Gobierno nacional", afirmó Verasay.

"Ponemos la mejor predisposición porque la mayoría de las herramientas son buenas y no entiendo cuál es la necesidad de esa comunicación tan agresiva, poniendo en la misma línea a todos los gobernadores. Supongo que lo dirá (lo de dejar sin fondos a las provincias) por los recursos discrecionales pero a Mendoza no le influye en nada porque ya estamos últimos en la lista. No colabora y no ayuda en nada arrancar el día con comunicados de este tipo", dijo en Nihuil.

La diputada reveló que conversó sobre el tema con Nieri y el resto de los legisladores y que consideran que "no es cómodo levantarse y encontrarse con una declaración agresiva poniéndonos a todos en la misma bolsa".