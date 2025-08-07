El plazo para la constitución de frentes expira en los primeros minutos de este viernes y ya hay tres alianzas electorales que se constituyeron y presentaron toda la documentación, tanto en la Justicia Electoral Provincial, como en la Federal. El radicalismo y la Libertad Avanza; Fuerza Justicialista Mendoza y Frente Verde.
Vence el plazo para la constitución de alianzas electorales: cómo quedaron los frentes
