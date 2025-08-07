Hay tres alianzas que se presentaron en la Justicia

Hay tres alianzas que se presentaron en la Justicia, poco antes del vencimiento de los plazos.

El plazo para la constitución de frentes expira en los primeros minutos de este viernes y ya hay tres alianzas electorales que se constituyeron y presentaron toda la documentación, tanto en la Justicia Electoral Provincial, como en la Federal. El radicalismo y la Libertad Avanza; Fuerza Justicialista Mendoza y Frente Verde.

De acuerdo con la información de la Justicia Electoral estos son los partidos que integran las coaliciones:

-LA LIBERTAD AVANZA + CAMBIA MENDOZA: lo conforman la ”Unión Cívica Radical y La Libertad Avanza; Partido Renovador Federal y Partido Acción Solidario P.A.S. (Las Heras).

-FUERZA JUSTICIALISTA MENDOZA: lo integran el Partido Justicialista; Partido Intransigente Movimiento Político, Social y Cultural; Proyecto Sur; Partido Solidario; Partido del Trabajo y del Pueblo; Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad.

- FRENTE VERDE: Partido Verde; Libres del Sur y Reconstruyendo Malargüe (Malargüe).

La oficialización de la alianza entre Cambia Mendoza y la Libertad Avanza

El presidente del partido radical confirmó este jueves la constitución de la alianza electoral para las elecciones del 26 de octubre.

