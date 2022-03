Una protesta de ATE impidió que el intendente de Malargüe hablara ante el Concejo Deliberante

La presidenta del Concejo, Paola Rojo, quiso aplacar el clima. Pero al ver que el contexto no se modificaba, Ojeda optó por retirarse hacia el palacio municipal, entre ruido de bombos y gritos.

Tras la salida, el radical ofreció una conferencia de prensa y no ocultó su bronca. En el siguiente video difundido por Radio Nacional Libertador puede verse la tensa situación que se vivió durante la mañana:

Embed

El intendente de Malargüe prometió no dialogar con el gremio "nunca más"

Luego de lo ocurrido, Ojeda se expresó: "Por esto es que yo no me siento en la mesa con ATE. Utilizan de rehenes a los trabajadores".

E insistió: "Hoy han concretado un daño institucional enorme, y voy a llegar hasta las últimas consecuencias porque lo que han hecho en el Concejo Deliberante no tiene nombre. O, mejor dicho, tiene un nombre que deberá ponerle la Justicia".

Desde hace casi una semana, ATE mantiene un acampe en reclamo por mejoras salariales, mientras sus dirigentes ultimaban detalles de una paritaria que cerró el viernes pasado en el 40% más un bono que se pagará a los empleados provinciales a lo largo de varios meses.

En el Sur mendocino, no obstante, los municipales siguen en guardia y su sindicato pide más.

Muy ofuscado, Ojeda prometió "no sentarse a dialogar con ATE" hasta que termine su mandato. "Somos el único departamento que dio aumentos en blanco, al básico, durante los últimos tres años. Entonces que no nos vengan a decir que no nos importan los trabajadores", recalcó.

"Nosotros habíamos cerrado aumentos muy por encima de lo que cerró ATE (en paritarias provinciales). Es más: al igual que ocurrió el año pasado, en el día de hoy quedó firmado el decreto de aumento del 46% del básico en cuatro tramos: marzo, mayo, agosto y septiembre, con incrementos que incluso impactarán en el primer aguinaldo", cerró.

Qué dice ATE

En contraste, desde el gremio aseguraron que la comunicación es casi nula. En ese sentido, recordaron que las audiencias en la Subsecretaría de Trabajo entre el Municipio y los representantes sindicales no han tenido éxito; y destacaron que a esos encuentros Ojeda no asistió.

Benito Martínez, secretario general de ATE Malargüe, contó que el lunes 14 se presentó a una de estas reuniones "la secretaria de Gobierno, llevando una nota donde solicitaban un cuarto intermedio por otros temas que están pendientes y que nada que ver con el tema de salario”.

Ante esta situación, Martínez ratificó el segundo paro en dos semanas, y cuestionó a Ojeda, que -según contó- habría advertido que a los empleados que no fueran a trabajar se les descontaría la jornada.

"Pero la verdad es que ya en ese entonces Ojeda tenía pensado este aumento que firmó por decreto, sólo que no se lo quiso informar al sindicato. Por eso este jueves vinimos para que nos diera una respuesta. Dice que con el sindicato no se sentará a discutir, pero ¿a quién le preguntó para establecer ese decreto?", amplió Martínez tras los incidentes.

El martes habrá una nueva audiencia en la Subsecretaría de Trabajo, donde se conjetura que ATE insistirá en pedir el 55% para los empleados de Malargüe y cuestionará el decreto.

Embed

Un viaje a Buenos Aires por Portezuelo

Cuando los ánimos estuvieron más calmos, Ojeda refirió que acaba de volver de Buenos Aires, donde tuvo reuniones con funcionarios de la Secretaría de la Presidencia en Casa Rosada. Allí entregó una nota firmada por él y la Cámara de Comercio Malargüina a propósito de la megapresa de Portezuelo del Viento.

"Creo que se abre una puerta de esperanza. Tengo fe en que se pueda haber entendido la postura nuestra, que es que se empiece la obra y que después se gestione el resto de las autorizaciones. Ahora hay que esperar a que el Presidente laude", consideró el líder departamental.