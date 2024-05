Una mirada sobre lo que nos dicen los 75 muertos en accidentes en las calles mendocinas

Y como si eso fuera poco, en la última semana ocurrió uno de esos episodios que suelen detonar a la opinión pública y que la obligan a pensar y a posarse casi de manera única sobre un solo tema: las muertes viales. Un hombre con 2,64 gramos de alcohol por litro de sangre se llevó puestos a dos laburantes que, sin comerla ni beberla, murieron mientras estaban trabajando.

Cada vez que se habla de alcohol, de ruta, de controles y de lo que hay que hacer, sobrevienen preguntas. No solo en Mendoza sino en la República Argentina. Pero acá sobreviene una que no termina de ser respondida o al menos para mí, no de manera satisfactoria. Muy lejos de eso, de hecho. Y es por qué los controles viales no están puestos a donde sabemos que están los borrachos.