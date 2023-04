Un viernes agitado en la municipalidad de Las Heras tras el portazo de Orozco para irse con De Marchi.

imagen.png Cabildeos dentro de la Municipalidad de Las Heras tras el portazo de Daniel Orozco a Cambia Mendoza.

Mientras adentro renunciaban cuatro funcionarios de Orozco, afuera habló Martín Bustos, su elegido para las PASO.

"Mi líder político es Daniel y yo lo voy a acompañar adonde sea" "Mi líder político es Daniel y yo lo voy a acompañar adonde sea"

"De Marchi fue parte de Cambia Mendoza hasta hace unos días..." "De Marchi fue parte de Cambia Mendoza hasta hace unos días..."

"No me sorprendió la decisión de Daniel: seré su candidato y el de De Marchi en Las Heras" "No me sorprendió la decisión de Daniel: seré su candidato y el de De Marchi en Las Heras"

► TE PUEDE INTERESAR: García Zalazar dijo que a Daniel Orozco le importó más "la ambición personal que lo colectivo"

Así impactó en Las Heras la salida de Daniel Orozco

Orozco no estuvo en su despacho este viernes. Trascendió que ha estado reunido con De Marchi, quien el jueves por la noche lo presentó, vía Twitter, como su compañero de fórmula para las PASO de junio.

El agitado clima político comenzó a calmarse pasadas las 12, cuando lentamente el personal municipal seguía con sus tareas o directamente se despedía hasta el lunes.

A la vez, Fabián Tello -ex mano derecha de Orozco- fue confirmado como precandidato de Cambia Mendoza para las PASO.

imagen.png La calma retornó a Las Heras pasado el mediodía.

Las Heras se tornó en las últimas horas epicentro del segundo terremoto político en Cambia Mendoza: la salida de Orozco a diez días de otra partida estruendosa: la de Omar De Marchi

► TE PUEDE INTERESAR: Anabel reconoció que no se logró la unidad con los intendentes y confirmó la fórmula Parisi-Ilardo